«سبايدر مان» قادم للقاء معجبيه في أبوظبي

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي ينظم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن أحدث اسم في قائمة النجوم المشاركين في نسخة هذا العام من الفعالية، إذ سيكون الجمهور على موعد مع أندرو غارفيلد. ويستعد النجم المحبوب، المعروف باسم بيتر باركر في سلسلة أفلام The Amazing Spider-Man والذي يُعد أحد أشهر الأبطال الخارقين في العالم، للظهور في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بأبوظبي في 19 و20 الجاري.

ويشتهر غارفيلد، الحائز جائزتي غولدن غلوب وتوني، بأدائه المميز في عالمَي الأفلام والمسرح، ويتضمن سجله أعمالاً حققت نجاحات كبيرة. ويحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور من مختلف الأجيال، بفضل تجسيده لشخصيات لا تُنسى.

وقدّم شخصية «سبايدر مان» في سلسلة الأفلام الشهيرة، وأضفى بلمسته الخاصة روحاً مرحة ولمسة عفوية على شخصية بيتر باركر، وهو ما لاقى إشادة عشّاق السلسلة الذين سيحظون بفرصة لقائه في أبوظبي قريباً. وتشكل مشاركته في المعرض هذا العام فرصة لعيش ذكريات الطفولة وتحويل الأحلام إلى حقيقة واختبار أجواء التشويق المميزة. ويمكن لجميع معجبيه، سواء كانوا من محبي «الرجل العنكبوت» أو من عشاق أدواره المؤثرة، اغتنام هذه الفرصة للتعرف عن قرب إلى أيقونة سينمائية. كما أُعلن في وقت سابق عن مشاركة الممثلة ناتاليا ديير في المعرض. ويشكل حضور النجمة، التي تلعب دور نانسي ويلر في مسلسل Stranger Things، في 19 و20 الجاري مفاجأة سارّة لعشاق العمل، لاسيما مع اقتراب موعد عرض الموسم الخامس من العمل هذا العام.

واشتهرت الممثلة الأميركية بدورها الحاصل على جوائز في شخصية نانسي ويلر في المسلسل الذي حقق أرقاماً قياسية عالمية.

وتجمع قائمة المشاركين في المهرجان عدداً من مؤدّي الأصوات اليابانيين دايكي ياماشيتا (إزوكو ميدوريا)، وهيديو إيشيكاوا (يوشيها إيتاتشي)، وكوتونو ميتسويشي (سلور مون)، وتيتسويا كاكيهارا (شخصية ناتسو في فيري تيل)، وكنتارو إيتو (شخصية رينجي أباراي في بليتش)، الذين سيكونون بانتظار الجمهور على مدار أيام المعرض الثلاثة.