سجين يقتل زوجته خلال زيارتها له في السجن



أعلن الادعاء العام الألماني أنه يُشتبه في أن سجينًا قتل زوجته في سجن بورج الذي يقع قريبا من مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الادعاء إن المرأة عُثر عليها وقد فارقت الحياة بعد زيارة قامت بها بعد ظهر أمس الخميس.

وأضاف المتحدث أن هناك اشتباهًا أوليًا في ارتكاب السجين،37 عامًا، للجريمة، مشيرا إلى أن السجين كان مع زوجته،35 عامًا، بمفردهما في غرفة مخصصة للزيارات ذات المدة الطويلة، وهي غير خاضعة للمراقبة المستمرة، وعُثر على الزوجة ميتة حوالي الساعة الثانية ظهرًا.

وأفاد الادعاء العام بأن من المقرر أن تُجرى عملية تشريح للجثة اليوم لتحديد سبب الوفاة.