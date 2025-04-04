500% أسرع! حل ثوري لمشكلة شحن السيارات الكهربائية

طور مهندسو جامعة ميشيغان تقنية تصنيع مُبتكرة لبطاريات السيارات الكهربائية، تُسرّع الشحن في الطقس البارد بنسبة 500%، دون التأثير على كثافة الطاقة. يعالج هذا التطوير إحدى أكبر مشكلات السيارات الكهربائية، وهي ضعف الأداء في درجات الحرارة المنخفضة.

يتمثل الابتكار في طلاء زجاجي فائق الرقة من كربونات الليثيوم (بسُمك 20 نانومتراً)، يمنع تشكُّل طبقة كيميائية تُبطئ الشحن. وعند دمجه مع قنوات محفورة بالليزر في الأقطاب الكهربائية، تتحرك أيونات الليثيوم بحرية أكبر، مما يحسّن الأداء حتى عند -10 درجات مئوية.

وقال نيل داسغوبتا، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية وعلوم وهندسة المواد بجامعة ميشيغان: "نتوقع أن يكون هذا النهج خياراً يُمكن لمُصنّعي بطاريات السيارات الكهربائية اعتماده دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في المصانع الحالية".

هذه التقنية قد تُعتمد بسهولة في مصانع البطاريات الحالية، مما يمهد الطريق لشحن أسرع وأكثر كفاءة في فصل الشتاء، ويعزز ثقة المستهلكين في السيارات الكهربائية، خاصة بعد تقارير عن امتداد أوقات الشحن لأكثر من ساعة خلال موجة البرد في 2024.