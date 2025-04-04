"لا يأكل ولا ينام".. زوجة جاستن بيبر تطلب المساعدة

طلبت هايلي بالدوين المساعدة من الأصدقاء المقربين والعائلة للتدخل والدعاء لزوجها ، بعد أن أصبح من الصعب التعرف عليه بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر مطلع يعرف هايلي وفقا لصحيفة "ميرور" إن جاستن: " في دوامة وفي حالة هوس، لا ينام، وبالكاد يأكل، وغالبا لا يفهم الكثير من الأمور ولا يدرك مدى حاجته للمساعدة، وكل من حوله قلقون للغاية".



وبينت الصحيفة أن نجاح جاستن يتناقض تماما مع الوضع المضطرب الذي يعيشه حاليا، فقد صُوِّر مؤخرا وهو يرتدي ملابس غريبة، وينشر صورا ساخرة غامضة على الإنترنت توحي بمشاكل زوجية، كما نشر مقاطع فيديو مثيرة للقلق.