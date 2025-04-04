«الإمارات للمكتبات» تحتفي بيوم المخطوط  

تحتفي جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بيوم المخطوط العربي الذي يصادف الرابع من أبريل كل عام، تخليداً لإرث العلوم والمعرفة العربية والإسلامية، وإبرازاً لدورها في ترسيخ مختلف العلوم وتأسيس المكتبات، وتأتي هذه المناسبة تأكيداً لأهمية المخطوط العربي كمصدر أصيل للمعرفة، وسجل حضاري يوثق إسهامات العلماء العرب والمسلمين في مختلف المجالات.

وتنظم الجمعية ندوة بعنوان «المخطوطات: تاريخها وحاضرها»، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، يقدّمها الباحث أ.د. بشار عواد، حيث تسلط الضوء على تطور المخطوطات العربية، وأهميتها في حفظ التراث الإنساني، والتحديات التي تواجهها، في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.