العيد في دبي.. الفرح يغمر الجميع

فرحة العيد في دبي لا تستثني أحداً، إذ توزع السعادة بين الجميع، محوّلة وجهات المدينة كلها إلى مساحات للبهجة ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال والكبار، عبر الفعاليات العائلية والخيارات الترفيهية الكثيرة التي تنتشر في كل الأرجاء، داخل المراكز التجارية وفي الهواء الطلق وأمام المعالم الشهيرة.. وبينما هنا في الصورة عيون صغيرة تكتفي بمتابعة العرض التراثي الإماراتي، هناك أخرى في عمر الصبا آثرت أن تنزل إلى الساحة، لتحاول تقليد المحترفين ومشاركتهم الاستعراض الجميل، على وقع الأنغام والأهازيج التقليدية، وذلك بين جنبات دبي فستيفال سيتي مول الذي يُعدّ محطة جاذبة للزوّار خلال عيد الفطر السعيد.