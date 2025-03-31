زواج بيزوس وسانشيز ... تعرف إلى استعدادت حفل "زفاف القرن"

بدأ مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس، وخطيبته لورين سانشيز، في إرسال دعوات زفافهما في مدينة البندقية الإيطالية هذا الصيف، بعد خطوبة استمرت قرابة العامين.

ويأتي الحدث بعد أن أعلن الثنائي خطوبتهما في مايو 2023، وذلك بعد 4 سنوات من انفصال بيزوس عن زوجته السابقة ماكنزي سكوت، والتي استمر زواجهما 25 عاماً.

وفي نفس العام، انفصلت سانشيز عن زوجها السابق باتريك وايتسل.

وسيقيم الثنائي حفل زفافهما الذي أطلق عليه بــ"زفاف القرن" على متن اليخت الفاخر «كورو»، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قبالة سواحل إيطاليا في يونيو القادم.

ومن المقرر أن تنضم سانشيز قريباً إلى رحلة فضائية مع طاقم نسائي بالكامل، يضم شخصيات بارزة مثل أوبرا وينفري، وكاتي بيري، وغايل كينغ، عبر شركة بيزوس الفضائية «بلو أوريغين» هذا الربيع.

وذكرت سانشيز في مقابلة مع مجلة «فوغ» أن بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم، قدم لها خاتم خطوبة من ألماس 20 قيراطاً، بلغت قيمته 2.5 مليون دولار.

تكلفة ضخمة لحفل الزفاف

في السياق ذاته نقلت وسائل إعلام مثل صحيفة ذا صن، تفاصيل عن حفل زفاف جيف بيزوس الضخم في مدينة البندقية الذي أطلق عليه «حفل زفاف القرن».

ويخطط بيزوس لحجز أجنحة ضخمة بقيمة 32 ألف دولار للجناح في أفخم الفنادق، مثل فندق أمان وقصر جريتي، لاستضافة الضيوف من جميع أنحاء العالم.

وذكرت الصحيفة أن بيزوس سوف يستخدم يخته الفاخر «كورو» الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار لتوصيل الضيوف.

ومن المتوقع أن يكون من بين الضيوف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى بعض المشاهير أمثال أوبرا وينفري، وليوناردو دي كابريو، وكيم كارداشيان، وبيل غيتس.

حفل البندقية



من جهتها، أعلنت مدينة البندقية الإيطالية استعدادها لاستضافة زفاف مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته المذيعة السابقة لورين سانشيز، والمقرر صيف هذا العام.

وأصدرت سلطات البندقية بيانا رسميا في وقت يبدي فيه السكان المحليون قلقهم وغضبهم من آثار السياحة الزائدة والفعاليات الضخمة، التي تقام في المدينة الشهيرة.

وفي البيان، قالت البندقية إن الزفاف لن يُحدث أي اضطرابات في حياة السكان أو زوار المدينة، مشددة على أن الأولوية القصوى هي لضمان سير الحياة اليومية في المدينة "بشكل طبيعي".

وأكد البيان أن الحفل سيحضره حوالي 200 ضيف، موضحا أن البندقية معتادة على استقبال الفعاليات العالمية الكبرى.

ونفت السلطات المحلية ما تردد عن حجز أعداد كبيرة من القوارب أو "عدد مفرط" من سيارات الأجرة المائية للمناسبة، ووصفت تلك الأنباء بأنها "مجرد شائعات وأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة".

من جهته، قال عمدة المدينة، لويجي بروغنارو، إن الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع منظمي الحفل لضمان احترام خصوصية المدينة وعمرانها وبيئتها.

وأضاف: "نتعاون سويا لضمان أفضل نتيجة. كل من يحب البندقية سيكون مرحبا به دائما".

ورغم أن البيان لم يذكر التاريخ الدقيق للزفاف، إلا أن متحدثا باسم العمدة صرّح لشبكة "سي إن إن" أن الاحتفالات ستُقام خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو.