أين تذهب خلال العيد في الشارقة.. 6 وجهات تناسب جميع الأذواق

توفر الشارقة مزيجاً من الوجهات التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتتيح لزوارها فرصة الاستمتاع بعدد من التجارب الثقافية والترفيهية والعائلية خلال بالمناسبات المميزة، خاصةً الأعياد.

وتتنوع فعاليات معالم سياحية ووجهات عدة في إمارة الشارقة خلال عيد الفطر، لتناسب جميع الأذواق ومختلف الاهتمامات.. وتالياً مجموعة من الوجهات المميزة التي تقدم تجارب غنية خلال العيد.

جزيرة النور

تعد جزيرة النور من أروع الوجهات الطبيعية في الشارقة، وهي مكان مثالي للاحتفال بالعيد وسط الطبيعة المميزة.

خلال العيد، تنظم الجزيرة العديد من الأنشطة العائلية مثل جولات القوارب والفعاليات الثقافية التي تتيح للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية إذ يوجد في الجزيرة ما يزيد عن 70 ألف نوعٍ من النباتاتوالأشجار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار استكشاف العروض الموسمية التي تقدمها الوجهة إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تنظمها الجزيرة لزوارها على مدار العام.

مغامرات مائية

حدائق «المنتزه» من أكبر وأجمل الحدائق في الشارقة، وهي وجهة مثالية للاحتفال بالعيد مع جميع أفراد العائلة.

وتوفّر حدائق المنتزه خيارات ترفيهية ومغامرات مائية وألعاباً للأطفال ومرافق سياحية متعددة وعروض ترفيهية حيّة تضمن ترفيهاً لا محدوداً للأطفال والعائلة من مختلف الفئات العمرية.

شواطئ جميلة

تتمتع الشارقة بشواطئ جميلة تمتد على ساحل الخليج العربي، وتعد من أفضل الوجهات للاحتفال بالعيد. ومن بين أشهر الشواطئ العامّة في الإمارة، شاطئ الخان وكورنيش البحيرة وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان. ويمكن للزوار الاستمتاع بأجواء العيد مع ممارسة الرياضات المائية مثل السباحة وركوب الأمواج أو ببساطة الاسترخاء تحت الشمس.

نزهة عائلية

منتزه الشارقة الوطني، الواقع على طريق الذيد، يُعدّ من أبرز وأكبر المنتزهات في الشارقة، ويُعد وجهة مثالية للعائلات في جميع الأوقات، خاصة في المناسبات مثل عيد الفطر. يشتهر المنتزه بمرافقه المتنوعة التي تجعله المكان الأمثل للنزهات العائلية، إذ يوفر بيئة مثالية للأطفال للعب والاستمتاع بوقت فراغهم في منطقة اللعب المزودة بأحدث التجهيزات الترفيهية والمعدات الرياضية. كما يُعد المنتزه المكان المثالي للاستمتاع بحفلات الشواء وسط الأجواء الطبيعية مع الأهل والأصدقاء.

مليحة

يمكن للزوار خلال فترة العيد عيش تجربة التخييم في الصحراء، وتحت أضواء السماء ومحاكاة النجوم في متنزه مليحة الوطني، كما يمكن لعشاق المغامرة خوض رحلة سفاري عبر سيارات الدفع الرباعي، والمرور من خلال التضاريس الطبيعية الوعرة، حيث يوفر المنتزه فرصة فريدة؛ للتفاعل مع الصحراء، والانغماس في أجوائها. وتتضمن تجربة ركوب الخيل في مسارات متعرجة، عبرها الأجداد في الماضي.

سفاري

لن يجد عشاق المغامرة ملاذاً أكثر تميزاً من هذا المكان الذي يقع في أحضان الطبيعة. سفاري الشارقة هي واحدة من الوجهات المميزة التي تجمع بين الترفيه والطبيعة. وهي تقدم للزوار فرصة استكشاف الحياة البرية في بيئة صحراوية عبر جولات السفاري الممتعة. يضم سفاري الشارقة 12 بيئة مختلفة، مستوحاة من جميع أنحاء إفريقيا، تمثل الحياة والتضاريس في القارة السمراء، والحيوانات، والطيور التي تعيش فيها.