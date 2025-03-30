الفستق الحلبي.. حفنة فوائد صحية

الفستق الحلبي ليس مجرد نوع لذيذ من المكسرات، بل يحمل الكثير من الفوائد الصحية، نظراً إلى القيمة الغذائية العالية التي يتمتع بها، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات، ويدخل الفستق الحلبي في أطباق الحلويات، وكذلك الأطباق المالحة، كما أنه يعد وجبة خفيفة مثالية، بشرط أن تكون الكمية معتدلة، ويحتوي كل 100 غرام من الفستق الحلبي على 560 سعرة حرارية، و10.6 غرامات من الألياف الغذائية، و20 غراماً من البروتينات، و45 غراماً من الدهون، فضلاً عن احتوائه على نسب من الكالسيوم، والفوسفور، والحديد، والزنك، والمنغنيز، والمغنيسيوم.

ويحتوي الفستق الحلبي على كميات من الألياف والبروتينات، لهذا يعد من المكسرات التي تساعد على خسارة الوزن، بشرط تناوله بكميات محدودة، لأنه يزيد من الشعور بالشبع وفقدان الشهية.

أما مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الفستق الحلبي فتعمل على التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، خصوصاً أنه يعمل على خفض الكوليسترول الضار في الجسم، كما أثبتت الدراسات أن الفستق الحلبي أكثر المكسرات تأثيراً في خفض ضغط الدم.

يعزز الفستق الحلبي امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي من الأغذية المختلفة، لذا يعد جيداً لمرضى فقر الدم، إذ يساعد في علاج فقر الدم، وتسريع عودة الدم إلى مستوياته الطبيعية، ويحتوي الفستق الحلبي على كمية كبيرة من الألياف، وفي أثناء عملية هضمها في الجهاز الهضمي، تتم الاستفادة منه من قبل بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتعمل البكتيريا الموجودة في الأمعاء على تحويل الألياف إلى سلاسل من الأحماض الدهنية القصيرة التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها، التخفيف من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والسرطانات، وإلى جانب ما تقدم من فوائد، يعد الفستق الحلبي من المكسرات الآمنة لمرضى السكري، فهو لا يسهم في رفع معدل سكر الدم، كما أنه يحسن صحة العيون، والجهاز العصبي، فضلاً عن العديد من الفوائد الجمالية التي تنعكس على نضارة البشرة، مع الإشارة إلى أهمية الاعتدال في تناوله بسبب سعراته الحرارية.

. 560 سعرة حرارية في كل 100 غرام من الفستق الحلبي.

. تناوله بكميات محدودة يساعد على خسارة الوزن، لأنه يزيد من الشعور بالشبع وفقدان الشهية.