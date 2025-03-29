مصر: أب «مُدمن» يقتل طفليه بوحشية على السحور

في حادثة مروعة هزت قرية العتوة البحرية بمركز قطور في محافظة الغربية في مصر، أقدم أب على قتل اثنين من أبنائه وإصابة الثالث بجروح بالغة، الليلة قبل الماضية.

وبدأت الواقعة عند ساعات السحور الأولى، عندما أغلق يوسف. م (42 عاماً)، وهو أب منفصل عن زوجته ومدمن مخدرات، باب منزله الحديدي، وبدأ في الاعتداء على أبنائه الثلاثة بالضرب محمد (8 سنوات)، نادية (10 سنوات)، وأحمد (5 سنوات).

واستخدم الجاني عصا خشبية وجنزيراً حديدياً لضرب أطفاله بوحشية، ما أدى إلى وفاة محمد ونادية في الحال، بينما نجا أحمد بأعجوبة رغم إصاباته الخطيرة.

وبعد أن تمكن الجيران من اقتحام المنزل وجدوا الطفلين غارقين في دمائهما، بينما كان أحمد يعاني من جروح في الرأس والجسم.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث أعلن عن وفاة الطفلين، فيما يخضع أحمد للعلاج في العناية المركزة.

وتمكنت الشرطة من القبض على الأب أثناء محاولته الفرار من مسرح الجريمة، وكشفت التحقيقات الأولية أن الإدمان المزمن والضغوط المالية والنفسية كانت وراء الحادثة.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي القتل العمد والشروع في القتل.