مُشرفا «جيمس بوند» الجديد: سنحافظ على إرث «العميل»

أعلنت شركة «أمازون»، التي أصبحت أخيراً تتمتع بالحرية في استثمار سلسلة أفلام «جيمس بوند»، أول من أمس، أن منتجَين سبق أن شاركا في إنتاج فيلمَي «سبايدرمان» و«هاري بوتر»، سيتوليان الإشراف على الجزء المقبل من مغامرات «العميل 007».

وسيكون للثنائي، المكوّن من إيمي باسكال وديفيد هيمان، تأثير كبير في اختيار مخرج الفيلم المقبل، والممثل الذي سيحل محل دانيال كريغ في دور الجاسوس البريطاني.

وأوضح رئيس قسم الأفلام في استوديوهات «أمازون إم جي إم» كورتيناي فالنتي، أن مسؤولية المنتجَين ستكون «توفير قصة للجمهور العالمي تحترم الإرث المثالي لهذه الشخصية المحبوبة».

وكانت إيمي باسكال مسؤولة سابقة في شركة «سوني بيكتشرز»، وعُرفت خصوصاً بعملها في عدد من أفلام سلسلة «سبايدرمان»، لاسيما تلك التي جسّد فيها توم هولاند شخصية الرجل العنكبوت.

ولباسكال أيضاً خبرة في عالم جيمس بوند، إذ خلال عملها في «سوني بيكتشرز»، أنتجت الشركة أفلام «كازينو رويال»، و«كوانتوم أوف سولايس»، و«سكايفال».

أما هيمان فمنتج بريطاني أشرف على الأفلام الثمانية ضمن سلسلة أفلام «هاري بوتر» المقتبسة من روايات الفتى الساحر، كذلك شارك في إنتاج «باربي» وأفلام «بادينغتون».

وذكر باسكال وهيمان، في بيان مشترك، أن «جيمس بوند من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ السينما... وفخوران ومتحمسان للحفاظ على روح بوند حية».