أضواء قلب دبي

بين أنوار رمضان التي تزيّن «سوق البحار»، وعروض برج خليفة المبهرة، ضيوف دبي والسياح من جهات العالم المختلفة يستمتعون بباقات الخيارات المتعددة التي تتيحها المدينة لزوارها، ويتابعون ما تقدمه النافورة الراقصة من أنغام ترسمها تيارات المياه العالية التي تتحدى الجاذبية، لترسم في الأفق لوحات جميلة، توثقها عدسات الكاميرات والهواتف المزدحمة في المكان، خلال أمسية رائعة في قلب دبي التي ترسم الابتسامة على وجوه الجميع، صغاراً وكباراً.