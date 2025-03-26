هذه الحلوى مفيدة لصحة القلب!

تعتبر الحلاوة الطحينية إحدى الحلويات الأكثر فائدة، لأنها تحتوي على تركيبة طبيعية، وغنية بالفيتامينات والمعادن، وتشبع الجسم بالبروتين وتقوي القلب والأوعية الدموية.

وتقول يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية: "إن تناول الحلاوة الطحينية باعتدال يدعم القلب والأوعية الدموية، لأنها تحتوي على الدهون غير المشبعة المفيدة للقلب. كما تحتوي أيضا على مجموعة فيتامينات В والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد ومواد أخرى مفيدة".

وتحتوي الحلاوة الطحينية المصنوعة من الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين، ما يجعلها غذاء خارقا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا وللرياضيين ولكنها تسبب الحساسية لدى البعض.

كما من المفيد تناول الحلاوة الطحينية لمن يتعافون من أمراض خطيرة ويعانون من الإرهاق.

مخاطر الإفراط في تناولها

ولكن على الرغم من هذه الفوائد للحلاوة الطحينية مخاطرها عند الإفراط في تناولها.

- تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك قد تسبب زيادة الوزن.

- يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المكسرات أو البذور.

- تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنع تناول الحلاوة الطحينية كل من يعاني من الحساسية ومشكلات في الجهاز الهضمي.

وأفضل أنواع الحلاوة الطحينية هي تلك التي خضعت لعمليات معالجة قليلة وتحتوي على نسبة قليلة من السكر.

وبالطبع، حتى إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة، عليه تناولها باعتدال.