«سندريلا» تروي حكايتها على «مسرح القصباء»

تستضيف «القصباء»، الوجهة العائلية في إمارة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، موسماً جديداً من العروض المسرحية العالمية، بالشراكة مع «إتش 2 بروداكشنز»، الشركة المتخصصة في الإنتاج الفني والترفيهي، والمشهورة بعروضها الأدائية التفاعلية التي تمزج بين السرد القصصي والإبداع.

وتأتي استضافة هذه الباقة المسرحيات استكمالاً لعروض ناجحة حظيت بإقبال جماهيري على مسرح القصباء، وتستعد الوجهة لتقديم أعمال مسرحية كلاسيكية أعيد تصورها بأسلوب حديث يلبي اهتمامات الجمهور المعاصر، ويوفر تجربة ترفيهية مميزة للعائلات والحضور.

وسينطلق موسم 2025 بـ«مسرح القصباء»، في الأول من أبريل المقبل، بعرض «سندريلا»، وسيستمر حتى الخامس من الشهر نفسه، كما تخوض العائلات مغامرة شائقة مع «جزيرة الكنز» في الفترة من الثاني إلى السابع من يونيو المقبل، أما قصة «بينوكيو»، فتوفر دروساً قيمة عن الصدق والشجاعة من 29 إلى 31 أغسطس المقبل، وفي الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر المقبل تأخذ مسرحية «حول العالم في 80 يوماً» العائلات في رحلة تفاعلية تجمع بين الكوميديا والمغامرة، احتفاءً بالصداقة.

كما تقدم مسرحية «سنو وايت والأقزام السبعة» تجربة مليئة بالفكاهة والإثارة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من ديسمبر المقبل.

وقال مدير القصباء وواجهة المجاز المائية، خالد آل علي: «كانت الشارقة ولاتزال مركزاً رائداً للفعاليات الترفيهية والثقافية والعائلية، وسنقدم موسماً متميزاً لعام 2025، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمنارة للابتكار الثقافي».

وأضاف: «من خلال الجمع بين الترفيه ذي المستوى العالمي والقيم التعليمية، يؤكد موسم عام 2025 التزام الشارقة برعاية الإبداع وتوحيد العائلات من خلال المرح والسرد القصصي».