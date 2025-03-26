«رمضانيات ربع قرن» تستقطب 900 من الناشئة

أسدلت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الستار على حملة «رمضانيات ربع قرن»، التي نظمتها هذا العام في النسخة الرابعة بمراكزها الثمانية المنتشرة في الشارقة خلال شهر رمضان، والتي طرحت خلالها سلسلة من الأنشطة التفاعلية الجاذبة، وحزمة من المبادرات النوعية التي استقطبت 900 منتسب ممن تراوح أعمارهم بين 13 و18عاماً.

ونظمت النسخة الرابعة من «رمضانيات ربع قرن»، وسط أجواء تفاعلية جمعت بين التعلم، والترفيه، والتواصل المجتمعي، لتؤكد حرص «ناشئة الشارقة» على الاستثمار الأمثل لأوقات منتسبيها، وغرس العديد من القيم في نفوسهم، وصقل مهاراتهم الثقافية والتقنية والفنية، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية، وإشراكهم في فعاليات رمضانية ثرية تسهم في تعزيز الروابط الأسرية.

وتضمنت الفعاليات 46 نشاطاً وبرنامجاً نوعياً، اشتملت على منافسات رياضية، وفعاليات ثقافية، وورش فنية، وبرامج علمية وتقنية، ما أتاح للمنتسبين فرصة اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم.

كما شهدت «رمضانيات ربع قرن» مسابقة تعزز روح الترابط والتواصل المجتمعي، عبر مسابقة «فوالة ثقافية» التي وفرت مساحة للمنتسبين وأولياء أمورهم للالتقاء في أجواء تفاعلية.