اللوفر أبوظبي يُمدّد موعد «تعاوَن وابتكِر»

أعلن اللوفر أبوظبي عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال عروض المشروعات للمشاركة في مبادرة «تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي» حتى 30 أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة إلى بناء شراكات مبتكرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وتتمحور النسخة الأولى من المبادرة، التي تُعنى بالهندسة المعمارية الأيقونية للمتحف، حول دعوة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها لاستلهام تصاميم متحف اللوفر أبوظبي، ونسيجه الثقافي الثري، وتتمثل باكورة هذا التعاون في ابتكار مجموعة حصرية من المنتجات المبتكرة عالية الجودة التي تُجسّد روح المتحف، وتحظى بإعجاب الجمهور.