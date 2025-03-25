عبدالله زيد: مسلسل «دنون» مُستلهَم من ذاكرتنا الإماراتية

منذ انطلاقته، نجح الفنان الإماراتي، عبدالله زيد، في تقديم رؤيته الخاصة في مختلف المجالات الفنية التي خاضها، ليسجل هذا العام، بفضل حسّه الكوميدي العالي، حضوراً لافتاً على الساحة، ويعود مجدداً إلى السباق الرمضاني بعد غياب دام ثلاثة أعوام عن الشاشة الفضية لتقديم عمله الكوميدي الجديد «دنون»، الذي صاغه إخراجياً سيف الشيخ نجيب، فيما تصدى لتأليفه الفنان عبدالله زيد ليخوض به مع نخبة من فناني الدراما تجربة الصدارة، إذ تمكن النجم الإماراتي منذ بث الحلقات الأولى للعمل من لفت انتباه الجمهور، وتحقيق نِسَب مشاهدة عالية على شاشة قناة «سما دبي» وتطبيق «أوان».

وفي مستهل حواره مع «الإمارات اليوم»، أعرب عبدالله زيد عن سعادته بالدعم الذي تقدمه «استوديوهات دبي» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، للدراما المحلية، وقال: «لاشك أن استوديوهات دبي للإعلام كان لها دور محوري في إنجاز مسلسل (دنون)، إذ أسهمت بشكل كبير في إنتاجه، ما يعكس التزامها بدعم الإنتاج الدرامي الإماراتي، ورعاية المواهب المحلية، كما وفرت بيئة إبداعية متكاملة ساعدت في تقديم العمل بأفضل صورة، ما يعكس أهمية دورها في تعزيز الحراك الفني والثقافي في الدولة».

أسلوب عصري

وحول ما يميز فكرة «دنون» الذي يبث على شاشة قناة سما دبي طوال شهر رمضان المبارك، أكد عبدالله زيد أن «فكرة المسلسل مستلهمة من ذاكرتنا الشعبية، إذ كانت هذه التفاصيل جزءاً من ذكريات كل طفل وُلِد في سبعينات القرن الماضي، إلا أن ما يميز هذا العمل هو أسلوب طرحه الدرامي، الذي يتماشى مع العصر الحالي، ما يجعله مختلفاً عن الأعمال السابقة التي قدمتها على مدى السنوات السابقة، إذ يضم المسلسل 97 شخصية، ما أسهم في إثراء الأحداث وتراكم المواقف التي تشكل نسيج القصة الدرامية».

وأضاف الفنان الإماراتي: «يضم المسلسل نخبة من الأسماء التي أعتبرها إضافة نوعية للعمل، ومن أبرزها الفنان أحمد مال الله، والفنان سعيد الهرش، والفنان يوسف الكعبي، والفنان خليفة الجاسم، إلى جانب كوكبة من الفنانين الآخرين الذين أسهموا بأدائهم المتقن في إثراء العمل وتقديمه بصورة متميزة وجذابة، ما عزز من حضوره على الساحة هذا العام وجاذبيته بالنسبة للمشاهد».

الشخصية الرئيسة

ووصف كاتب وبطل «دنون» تجربته الفنية الجديدة التي خاضها هذا الموسم في العمل، بالمميزة والفريدة بكل المقاييس، وتابع: «ساعدني ذلك بشكل كبير في تجسيد الشخصية الرئيسة في المسلسل، نظراً لارتباطها المباشر بذاكرتي وقربي الشديد منها، كما مكّنني ذلك من تقديم دور الرجل الستيني بأسلوب مختلف، إذ تطلب ذلك تكتيكاً خاصاً في الأداء».

واستطرد: «يتمتع مسلسل (دنون)، في تقديري، بجميع المقومات والفرص التي تؤهله للنجاح في الموسم الدرامي الرمضاني، فهو مسلسل عائلي بامتياز، قادر على معالجة قضايا وهموم الأسرة بأسلوب يجعله قريباً من قلب المشاهد، إضافة إلى ذلك، يتميز العمل برؤية بصرية متنوعة، وإنتاج ضخم، وتعدد مواقع التصوير، إلى جانب حبكة درامية فريدة تضفي عليه طابعاً مميزاً».

جرعة من الكوميديا

تدور أحداث المسلسل الإماراتي حول شخصية «دنون»، الرجل الستيني الذي يعيش في منطقة جبلية، ويعمل سائقاً لحافلة مدرسية، وهو متزوج من ثلاث نساء، ويسعى إلى جمع المال بشتى الطرق، ما يضعه في مواقف مختلفة تُسبب له ولعائلته الكثير من الإحراج، إلا أن الأحداث تتعقد بخروج «صنقور» من السجن، حيث يقرر الانتقام من «دنون» عبر التقرب منه والزواج من إحدى بناته، ما يزيد من جرعة الكوميديا التي يتميز بها العمل الإماراتي الجديد.

بطل المسلسل:

• استوديوهات دبي للإعلام وفّرت بيئة إبداعية متكاملة ساعدت في تقديم «دنون» بأفضل صورة.

• العمل يتميز برؤية بصرية متنوعة، وإنتاج ضخم، وحبكة درامية فريدة تضفي عليه طابعاً مميزاً.

• 97 شخصية يضمها العمل، ما أسهم في إثراء الأحداث وتراكم المواقف.