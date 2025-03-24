تَعلَّم من الـ"يوتيوب" .. هندي يجري عملية جراحية لنفسه

في حادثة غريبة وصادمة، أقدم رجل من ولاية أتر برديش الهندية على إجراء عملية جراحية لنفسه باستخدام أدوات بسيطة، بعد أن تعلم التقنيات عبر مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب.

وأوضح تقرير نشره موقع "إنديان إكسبرس" أن الرجل الذي يعاني من ألم مزمن قرر في نهاية المطاف أن يتخذ هذه الخطوة الجريئة وغير التقليدية بعد أن فشل في الحصول على المساعدة الطبية المناسبة.

وبحسب التقرير، قام الرجل بإجراء عملية لاستئصال كتلة في بطنه باستخدام أدوات منزلية، وقد استغرق وقتًا طويلاً في محاولة إجراء الجراحة. ورغم أنه نجح في إنجاز العملية، إلا أن حالته الصحية تدهورت بعد ذلك واحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأشار الأطباء إلى أن مثل هذه التصرفات تشكل خطورة كبيرة، مشددين على ضرورة اللجوء إلى المتخصصين في مثل هذه الحالات.

وسلط التقرير الضوء على أهمية البحث عن العلاج الطبي المناسب بدلاً من الاعتماد على المعلومات المتوفرة على الإنترنت، والتي قد تكون مضللة أو غير كافية.

كما حذر الخبراء من المخاطر الكبيرة التي قد يواجهها الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يمكنهم إجراء عمليات جراحية لأنفسهم باستخدام المعلومات التي يجدونها على الإنترنت.

وفي السياق ذاته، أضاف الأطباء أن الإنترنت، رغم كونه مصدرًا غنيًا بالمعلومات، قد يخلق نوعًا من الوهم لدى بعض الأفراد حول قدرتهم على إجراء إجراءات طبية معقدة بأنفسهم.

وأكدوا أن الممارسات الطبية تتطلب معرفة وخبرة دقيقة لا يمكن لأي شخص اكتسابها فقط من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو، مما يجعل اللجوء إلى الخبراء أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الصحة العامة.