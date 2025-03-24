حلول تكنولوجية تسعى للسيطرة على «التزييف العميق»

تظهر حلول في قطاع التكنولوجيا لمكافحة التزييف العميق، ومقاطع الفيديو المزيفة، والأصوات المفبركة، التي أسهم الذكاء الاصطناعي في انتشارها، بهدف الحدّ من مختلف أنواع عمليات الاحتيال.

وفي يناير الماضي، عرضت شركة «هونور» الصينية هاتفها الجديد «ماجيك 7» القادر على الكشف والإبلاغ، في الوقت الفعلي، عن أن المحاور يستخدم الذكاء الاصطناعي خلال اتصال بالفيديو.

وأطلقت شركة «سورف سيكيوريتي» البريطانية متصفحاً قادراً على تنبيه المستخدم، عندما يكون الصوت، أو الفيديو، مولداً بالذكاء الاصطناعي.

ويرى الأستاذ في علوم الكمبيوتر في جامعة بوفالو الحكومية في ولاية نيويورك، سيوي ليو، أن «التزييف العميق سيصبح مثل البريد العشوائي»، الذي شكّل مصدر إزعاج في البداية، لكنه بات تحت السيطرة، بفضل برامج فرز البريد الإلكتروني.