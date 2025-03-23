موضة بدلات الزفاف في 2025.. فخامة ملكية

ترفع موضة بدلات الزفاف في 2025 شعار الفخامة والجاذبية، إذ إن البدلات بتصاميم أنيقة تمنح العريس إطلالة لافتة للأنظار في ليلة العمر. وقالت رئيسة تحرير مجلة «العروس والعريس» الألمانية، سوزان ليبه - برنارد، إن هذا العام يسجل حضوراً قوياً لبدلات الزفاف الملكية ذات الجواكت الطويلة وصفي الأزرار.

كما تتمتع بدلات الزفاف بالراحة، إذ تشتمل على أجزاء من الإيلاستين المرن، ما يتيح للعريس حرية الحركة أثناء حفل الزفاف. وبالمثل، تشهد البدلات ثلاثية القطع رواجاً كبيراً هذا العام، إذ يمكن للعريس خلع الجاكت، بينما يظل محتفظاً بأناقته بفضل الصديري.

وبالنسبة للألوان، تخطف بدلات الزفاف الأنظار إليها من خلال الألوان الزاهية.