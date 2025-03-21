«رمضانيات بيت الحكمة».. تجربة ثقافية وترفيهية

وسط أجواء رمضانية استثنائية، أطلق «بيت الحكمة» في الشارقة فعالية «رمضانيات»، التي تستمر حتى السادس من أبريل المقبل، مقدّماً تجربة ثقافية وترفيهية تجمع بين التقاليد الرمضانية، وأجواء الإبداع والابتكار المعاصر، ومع غروب الشمس يكتسي «بيت الحكمة» بحلة رمضانية تتلألأ فيها الزينة المضيئة التي تحمل أشكال الأهلة والنجوم، في المنطقة الخارجية، وتحت الأضواء الخافتة، يحتضن المجلس الرمضاني زوّاره في جلسات عربية أصيلة، حيث يجتمع الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والتجارب الاجتماعية، ومن التجارب المميزة التي توفرها الفعالية، إمكانية توثيق اللحظات الخاصة من خلال «ركن التصوير»، حيث يتاح للزوار التقاط صور فورية وطباعتها كذكرى لزيارتهم.