بعدما وصف بيل غيتس طلاقهما بـ«الخطأ الذي أندم عليه»... كيف علّقت ميليندا؟

ردَّت ميليندا غيتس مؤخراً على تعليقات زوجها السابق الملياردير بيل غيتس بشأن طلاقهما.

في وقت سابق من هذا العام، وصف مؤسس شركة «مايكروسوفت» طلاقه من ميليندا بعد 27 عاماً من الزواج بأنه «الخطأ الذي أندم عليه بشدة»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

في مقابلة مع مجلة «إيل» في عددها الصادر يوم الاثنين بعنوان «نساء مؤثرات» لعام 2025، سُئلت ميليندا عن تصريحاته.

وقالت: «من الواضح أنكم بحثتم على (غوغل) أكثر مني». وأشارت المجلة إلى أنها عبست عند سماعها السؤال.

وتابعت ميليندا: «انظروا، الطلاق مؤلم، وهو أمر لا أتمناه لأي عائلة».

خلال مقابلته مع صحيفة «تايمز» في وقت سابق من هذا العام، قال بيل إن طلاقه كان «على رأس قائمة» أكبر أخطائه. وأضاف: «هناك أخطاء أخرى، لكن لا شيء يُذكر. كان الطلاق مُحزناً لي ولميليندا لمدة عامين على الأقل».

مع ذلك، أكد بيل أنه وزوجته السابقة بقيا على علاقة جيدة، و«يريان بعضهما بعضاً» في كثير من الأحيان.

وتابع: «لدينا 3 أبناء وحفيدان، لذا نقيم مناسبات عائلية. الأبناء بخير، ولديهم قيمٌ طيبة».

تزوج بيل وميليندا عام 1994. أبناؤهما الثلاثة هم: جينيفر (28 عاماً)، وروري (25 عاماً) وفيبي (22 عاماً).

لم يُفصّل الملياردير في المقابلة سبب الطلاق، مع أنه اعترف عام 2021 بإقامة علاقة غرامية مع موظفة خلال فترة زواجه.

وأعلن بيل وميليندا انفصالهما في 3 مايو 2021، وصرَّحا في بيان مشترك: «على مدار الــ27 عاماً الماضية، ربينا ثلاثة أطفال رائعين، وأنشأنا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من عيش حياة صحية ومنتجة».

وقالا: «ما زلنا نؤمن بهذه الرسالة، وسنواصل عملنا معاً في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أننا قادران على النمو معاً بصفتنا زوجين في هذه المرحلة المقبلة من حياتنا».