آخر طيار من «معركة بريطانيا» يرحل عن 105 أعوام

توفي آخر طيار على قيد الحياة من معركة بريطانيا، ما أنهى آخر رابط حي مع بضعة آلاف من الشباب الذين واجهوا سلاح الجو النازي وأوقفوه، وسط مخاوف من أن بريطانيا قد تضطر إلى الاستسلام خلال الأشهر الأولى من الحرب العالمية الثانية.

وتوفي جون «بادي» همنغواي، وهو مواطن إيرلندي، التحق بسلاح الجو الملكي البريطاني قبل اندلاع الحرب، أول من أمس، في منزله في دبلن، عن عمر ناهز 105 أعوام، وفقاً لما أعلنه سلاح الجو الملكي.

وكان همنغواي يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، عندما انطلق مع زملائه الطيارين في سلاح الجو الملكي إلى السماء، لمواجهة موجات من الطائرات النازية التي حاولت إخضاع بريطانيا خلال 1940، وفي أغسطس من ذلك العام، عندما كانت القاذفات الألمانية تستهدف بلا هوادة القواعد الجوية في جنوب إنجلترا، وكان مصير المعركة لايزال مجهولاً، وقف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ونستون تشرشل، أمام مجلس العموم ليشيد بالطيارين الشباب الذين يدافعون عن بريطانيا.