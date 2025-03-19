أطياف رمضان في دبي

أطياف رمضان تزيّن مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، وتغمر واجهته الخارجية ومآذنه بتشكيلات من الأضواء الملوّنة، وتحيله إلى تحفة متوهجة خلال الشهر المبارك، لتمنح مرتادي المسجد، وكذلك للضيوف العابرين، فرصة التقاط صورة لا تنسى، تذكّر بأجواء رمضان، في مدينة تحرص على الاحتفاء بأيام هذا الشهر ولياليه في كل ركن من أركانها، لتنشر قيم التعايش والتسامح والتآلف، وكذلك السعادة بين الجميع.