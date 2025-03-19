«رحلة تكاتف» في أكثر مطارات العالم ازدحاماً

احتفاءً بشهر رمضان المبارك، أطلقت مطارات دبي حملة «رحلة التكاتف»، لتشارك الضيوف المسافرين أجواء الشهر الفضيل التي تحتفي بقيم العطاء.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز الترابط والمسؤولية المشتركة، ما يعكس روح التآلف التي تميّز دبي.

ويُستقبل القادمون إلى مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين، بوجبة خفيفة، ما يتيح لهم كسر صيامهم براحة فور وصولهم، تجسيداً لقيم الضيافة الأصيلة التي تشتهر بها دبي، والتي تتجلى في مختلف المبادرات الرمضانية المنتشرة في أرجاء المدينة.

وفي إطار هذه المبادرة، توزع مطارات دبي، بالتعاون مع شركة الكوزي، وجبات الإفطار والمشروبات الساخنة على نحو 60 ألف مسافر عبر مختلف مباني مطار دبي الدولي، وتُعد هذه المبادرة تقليداً سنوياً يعكس التزام المطار بتوفير تجربة سفر مريحة لضيوفه، خصوصاً خلال الشهر الفضيل، ويجسد «رمضان في دبي» قيم التقارب والتلاحم، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتبادل الثقافي والضيافة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر: «يُعدّ شهر رمضان المبارك فترة للتأمل والتآلف، ونحرص على أن يشعر ضيوفنا بدفء وقيم العطاء التي تميز هذا الشهر الكريم حتى أثناء سفرهم، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى إيجاد لحظات مميزة تجعل تجربتهم في مطار دبي الدولي أكثر ثراءً وخصوصية».

ولإثراء تجربة المسافرين، تقدم مبادرة «رحلة إلى التآلف» أنشطة ثقافية متنوعة، من بينها «بازار رمضان»، الذي يقام في مبنى المسافرين (3) بمطار دبي الدولي، من 21 الجاري حتى السادس من أبريل المقبل، وسيضم البازار منصات خاصة لثلاثة من المشغلين التجاريين، إذ سيتمكن الزوار من استكشاف منتجات وخدمات مستوحاة من الأجواء الرمضانية، كما سيحظى الضيوف بفرصة المشاركة في ورش عمل تفاعلية للحرف اليدوية، والاستمتاع بعروض ثقافية وفنية، تشمل ورش صناعة بطاقات العيد، وفن الحناء، والخط العربي، وستُتوّج الفعاليات بعروض موسيقية من 31 الجاري إلى الثاني من أبريل المقبل، احتفاءً بعيد الفطر السعيد.