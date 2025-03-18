رسوم جديدة على تسلق مسارات جبل فوجي

سيُفرض على المتنزهين، الذين يحاولون تسلق أيٍّ من مسارات جبل فوجي الرئيسة الأربعة، رسوم دخول قدرها 4000 ين (27 دولاراً) ابتداءً من الصيف المقبل، بموجب قانون أقرّته السلطات المحلية، أمس.

وأثار التدفق القياسي للسياح الأجانب إلى اليابان قلقاً بشأن الاكتظاظ على أعلى جبل في البلاد، بعدما كان موقعاً هادئاً.

في العام الماضي، فرضت منطقة ياماناشي، التي يتبع لها جبل فوجي، رسوم دخول قدرها 2000 ين (نحو 14 دولاراً)، إضافة إلى تبرع اختياري لمسار يوشيدا، أشهر مسارات المشي في الجبل البركاني النشط.

كذلك فرض المسؤولون، حرصاً منهم على السلامة ودرءاً للأضرار البيئية على منحدرات فوجي المهيبة، حداً أقصى لعدد الأشخاص المسموح دخولهم الموقع يومياً، مع استحداث نظام للحجوزات عبر الإنترنت على هذا المسار.

وستُضاعف رسوم مسار يوشيدا لموسم التسلق من يوليو إلى سبتمبر هذا العام، بينما أقرّت منطقة شيزوكا المجاورة مشروع قانون لفرض رسوم قدرها 4000 ين على مساراتها الثلاثة، بعدما كانت مجانية سابقاً.

ويُغطى جبل فوجي بالثلوج معظم أيام السنة، لكن خلال موسم المشي الصيفي يتسلق كثيرون منحدراته الصخرية شديدة الانحدار طوال الليل لمشاهدة شروق الشمس.