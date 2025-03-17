رجل يتعرض لإطلاق نار في سياتل بسبب عظمة دجاج

أطلقت امرأة مجهولة النار من مسدسها على رجل بعد مشاجرة تسبب بها إلقاء الرجل عظمة دجاجة كان يأكلها من نافذة سيارته.

ووفقًا لتقرير حوادث شرطة سياتل، الذي حصلت عليه قناة "فوكس 13 سياتل"، كان شخصان يتناولان الدجاج في سيارتهما بمناسبة "يوم الدجاج الرخيص". فألقى أحدهما، وهو رجل، عظمة دجاج من النافذة، فأصابت سيارة امرأة كانت متوقفة بجانبه.

وأفاد شهود عيان أن المرأة خرجت من السيارة وبدأت بالصراخ عليه، فتشاجر الاثنان، وفي لحظة ما، أمسكت بمقص وحاولت شق إطارات سيارات الرجل، مما جعله غاضبا وبدأ في مصارعتها على الأرض، وفقًا للشرطة.

وعندها، قالت الشرطة أن المرأة أخرجت مسدسًا وصوبته نحو رأسه، ثم خفضت تصويبها وأطلقت النار على فخذه.

وأفاد شهود عيان أن الرجل سقط أرضًا وسحبها معه، وتشاجرا للسيطرة على المسدس. ووفقًا للشرطة، كانت المشتبه بها تحاول الوصول إلى المسدس وقالت إنها ستطلق النار عليه مرة أخرى، عندما خرجت صديقة المشتبه بها من السيارة وهاجمته.

وفي النهاية، ركبت الامرأتان سيارتهما وانطلقتا مسرعتين متجاوزتين رجال الشرطة فور وصولهم، وفقًا لتقرير الحادث.

ولم تعلن شرطة سياتل عن أي اعتقالات في القضية، والرجل يتعافى حاليًا في المستشفى، ولكنه أطلق حملة تبرعات عبر الإنترنت للمساعدة في تغطية تكاليف علاجه.