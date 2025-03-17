التجوّل بالسيارة داخل المدن دون مبرر مخالفة مرورية غرامتها 50 ديناراً

كشفت وزارة الداخلية في الكويت، عن عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر، يعتبر مخالفة في قانون المرور الجديد.

وأضافت أن هذه المخالفة تكون عقوبتها غرامة من 30-50 ديناراً عند إحالتها للمحكمة و15 ديناراً الغرامة بأمر الصلح ولا حبس في العقوبة.