متحف هيروشيما يستقبل الزائر رقم 80 مليوناً

تجاوز عدد زوار متحف هيروشيما التذكاري للسلام، الذي يوثق الدمار الذي خلّفته القنبلة الذرية الأميركية التي ألقيت على المدينة في عام 1945، 80 مليوناً، أمس.

وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية بأن المتحف وصل إلى هذه العلامة الفارقة في تاريخه، بعد 70 عاماً من افتتاحه في عام 1955.

وقال مدير المتحف، يوشيفومي إيشيدا، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة: «آمل أن يستمر الزائرون من اليابان ومن أنحاء العالم، إضافة إلى قادة الجيل القادم، في زيارة المتحف»، وأن يعرفوا أن الأسلحة النووية هي «شرٌّ مُطلق».

وذكرت «كيودو» أن الزائرة رقم 80 مليوناً للمتحف تدعى رينون شيمورا (23 عاماً)، وهي شابة من طوكيو وتعمل في أحد المقاهي.

وقالت شيمورا إنها سمعت قصصاً من ناجين من القنبلة الذرية عندما كانت لاتزال طالبة في المرحلة الإعدادية، ما ألهمها لزيارة المتحف.