سياسي هندي يعد كل امرأة تلد ذكرًا ببقرة

أثار عرض سياسي هندي للنساء بمنحهن بقرة في حال أنجبن ذكرا ثالثا أو خمسين ألف روبية في حال كانت طفلة جدلا واسعا في الهند.

ووعد النائب كاليسيتي أبالانيدو، عضو البرلمان عن حزب تيلوجو ديسا ، بمنح 50 ألف روبية (575 دولارا) أو بقرة للنساء مقابل إنجاب طفل ثالث. وقال متحدثاً في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه إذا أنجبت امرأة طفلاً ثالثاً أنثى، فسيتم دفع 50 ألف روبية لها من راتبه، وإذا كان هذا الطفل ذكراً، فسيتم تسليمها بقرة.

وانتشر إعلان أبالانيدو على نطاق واسع في الولاية، في الوقت الذي يتحدث المسؤولون في الولاية عن انخفاض عدد السكان الشباب والحاجة إلى تعزيزه.

وفي حديثه لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس"، قال أبالانيدو: "يأتي إعلاني في أعقاب الدعوات بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها للنمو السكاني " مضيفا " نطلب من النساء إنجاب المزيد من الأطفال، وسنقدم حوافز في حال ولادة طفل ثالث". وفي برنامج نُظم في ماركابور بمنطقة براكاسام، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدوره على ضرورة إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال لزيادة عدد الشباب في الولاية في السنوات القادمة.