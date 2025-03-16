«أمسيات مقتنيات دبي» تواصل الإضاءة على مجموعات نادرة

تواصل «مقتنيات دبي» عرض مجموعتها الفنية من خلال الفعاليات المتنوعة التي تنظمها، ولعل أبرزها «أمسيات مقتنيات دبي» التي عرضت في نسختها الثالثة عملاً للفنان الإماراتي طلال النجار، الذي أبرز من خلاله صورة العمارة في الإمارات بوجهيها التراثي والحداثي.

وتشتمل «أمسيات مقتنيات دبي» على العديد من الفعاليات، ومنها زيارات إلى استوديوهات فنانين إماراتيين بارزين، ومحادثات جماعية وورش عمل مخصصة للأطفال، فضلاً عن فرصة لقاء الرعاة الذين تسهم مجموعاتهم الفنية النادرة في إثراء مقتنيات دبي.

في بيت الممزر

وقال الفنان طلال النجار الذي عرض عمله أخيراً، في بيت الممزر، لـ«الإمارات اليوم»: «لقد صورت من خلال الفيلم أماكن متنوعة في دبي، وجمعت بين الأماكن التراثية القديمة وكذلك العمارة المعاصرة، ومنها برج العرب، وداون تاون دبي، لأنني أردت إبراز الاختلاف والتشابه بين وجهي العمارة التراثي والمستقبلي»، مشيراً إلى أن المدينة تتميز بكونها شديدة التنوع، وتحمل ملامح المستقبل والتكنولوجيا العالية، التي تمتزج مع روح الأصالة، فدبي لم تخسر من تراثها، وهي ماضية في التطور.

وحول الأماكن التي اختارها لتصوير الفيلم، أوضح النجار أنه توجه إلى وسط دبي وبرج العرب، واختار أيضاً بعض المناطق في الشارقة، سواء في الصحراء أو المدينة، بهدف إبراز وجوهها المتنوعة.

واستغرق العمل على الفيلم ما يقارب الشهر من حيث التصوير والمونتاج، لينتهي بمدة عرض تصل إلى دقيقتين ونصف الدقيقة، حسب النجار الذي لفت إلى أن فترة التصوير الطويلة سببها انتظار الأحوال الجوية المناسبة، والممثل الذي قدم مشاهد الفيلم.

واعتبر أن عرض الفيلم الخاص به ضمن «أمسيات مقتنيات دبي» يعد خطوة مهمة له، لأنه يتوجه للمقتنين وكذلك يقدم الدعم للفنان، فضلاً عن أنه يتوجه للجمهور أيضاً، ويسهم في تقديم الفن لعامة الناس، ويبين لهم كيفية اقتناء الفنون.

قوة تأثير

وحول الوسائط الفنية التي يعتمد عليها النجار واختياره تقديم فيلم عن دبي، نوه بأنه عمل على العديد من الوسائط بدءاً من اللون، مروراً بالأعمال النحتية والصوتية، وصولاً إلى الفيلم، مبيناً أنه يشعر بأن الفيلم يمتلك قوة في التأثير على جمهور المعرض، وهو الشيء الذي يصعب تركه من خلال اللوحة.

وأضاف أنه كفنان لا يمانع في استخدام الوسائط التقليدية، ولكنه يتوجه أيضاً إلى الحداثة من خلال كل ما يدخل عالم الإبداع، مثل الواقع الافتراضي والتكنولوجيا، وبهذا الصدد لم يمانع في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الفن، إذ يعد أداة مساعدة للفنان من أجل إنجاز أفكاره.

برنامج زاخر

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمعرض آرت دبي، بينيديتا غيون، إن الأمسيات عبارة عن فعالية تمتد على مدار أسبوع كامل، وتهدف إلى تقديم أعمال مبادرة «مقتنيات دبي» للمقتنين والجمهور، لذا يزخر برنامجها بالمحادثات وورش العمل والزيارات المخصصة لاستوديوهات الفنانين الإماراتيين وكذلك لمنازل المقتنين.

وأوضحت أن المبادرة أبصرت النور بطموح تحويل دبي إلى متحف مفتوح، لافتة إلى أن الأعمال تعود لمجموعات فنية لمقتنين في دبي، وغالباً هذه الأعمال لا يمكن الوصول إليها من قبل عامة الجمهور، وما تسعى إليه المبادرة هو محاولة تقديم الفن لهم.

وأفادت المديرة التنفيذية لمعرض آرت دبي بأن المجموعة تضم ما يقارب 1000 عمل فني لنحو 130 مقتنياً، الذين هم جزء من المبادرة، وهناك العديد من المنصات التي تعرض الأعمال، علاوة على العديد من الفعاليات والمعارض التي تنفذ على مدار العام وتخدم المبادرة.

تفاعل كبير

بينما أكدت المستشارة الخاصة للفن والثقافة في «آرت دبي»، هالة خياط، أن النسخة الثالثة من «أمسيات دبي» أبرزت كيف أن جماهيرية الفن في ازدياد، وهناك تفاعل من الجمهور، من الإماراتيين والمقيمين، فهي مفتوحة لرعاة اللوحات الذين وثقوا بهذه المنصة، ما يتيح لكل من يحب الفن التعرف على نحو أكبر إلى هذه المجموعات.

وأضافت أن الأمسيات تتيح للعامة التعرف إلى الكثير من الأعمال الفنية المهمة، كما استقطبت المحاضرات والفعاليات والمراكز الكثير من الزوار، لافتة إلى تفعيل العديد من المنصات والمراكز التي أسست في دبي وتتميز بأنها مبتكرة.

سحور تجريبي.. نكهات متنوعة على الطاولة

حملت أمسية مقتنيات دبي الأخيرة عنوان «سحور تجريبي»، إذ عملت المهندسة والشيف عائشة أركين على تنظيم طاولة طعام، تمثل تجربة تجمع بين الفن والمذاقات.

واعتمدت عائشة على الجمع بين نكهات متنوعة على الطاولة، ومن الناحية الفنية تعمدت تقسيمها إلى ما يشبه البناء الهندسي، فقسمت المساحات إلى مربعات تحمل مرايا، لتقدم تجربة حسية تجمع بين المشهدية البصرية المختلفة والمذاق المميز.

طلال النجار:

. عرض الفيلم الخاص بي ضمن «أمسيات مقتنيات دبي» يعد خطوة مهمة.

بينيديتا غيون:

. مبادرة «مقتنيات دبي» أبصرت النور بطموح تحويل دبي إلى متحف مفتوح.

هالة خياط:

. النسخة الثالثة من «الأمسيات» أبرزت كيف أن جماهيرية الفن في ازدياد.

. 1000 عمل فني لنحو 130 مقتنياً ضمن المبادرة.