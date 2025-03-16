الصين تستكشف الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي

نجح علماء صينيون في إجراء تجربة لاستكشاف الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية باستخدام مقياس إشعاع بالموجات الدقيقة فائق الطيف وواسع النطاق، بحسب ما أفاد فريق البعثة الصينية الـ41 إلى القارة.

وأجرى الفريق تجارب جوية أرضية مشتركة باستخدام طائرات هليكوبتر وكاسحات جليد، للكشف بنجاح عن توزيع درجات الحرارة تحت الجليد في القارة القطبية الجنوبية من خلال الاستشعار عن بعد.

وأوضح الباحث في المركز الوطني لعلوم الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تشو دي، أن ذوبان الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية غالباً ما يبدأ من القاع، ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية للكشف عن درجات الحرارة تحت الجليد مكلفة وصعبة.