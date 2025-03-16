«حافلة المستقبل» ترحِّب بالركاب المغامرين بالمجان

تمكن ركاب في وسط مدينة برشلونة من ركوب الحافلة مجاناً، أخيراً، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة، فهذه الحافلة الصغيرة لم يكن هناك من يجلس خلف عجلة القيادة بها.

وتبتعد الحافلة عن المحطة مع ركابها من تلقاء نفسها، وتضغط على المكابح قبل تغيير الحارات، وتسير بسهولة في أحد أكثر الشوارع حداثة في برشلونة.

وتختبر شركة «رينو» حافلة صغيرة جديدة من دون سائق في برشلونة. وتسير المركبة ذاتية القيادة على مسار دائري بطول 2.2 كم مع أربع محطات في وسط المدينة الإسبانية. ويمكن للركاب المغامرين أن يستقلوا الحافلة من دون مقابل.

وتعاونت شركة صناعة السيارات الفرنسية مع شركة «وي رايد» المتخصصة في صناعة المركبات ذاتية القيادة لصنع النموذج الأولي. وكشفت الشركة عن الحافلة ذاتية القيادة خلال بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، لكنها الآن تختبرها على طريق مفتوح في برشلونة، كما تعتزم الشركة اختبار الحافلة في بلدة فالانس في فرنسا، وفي مطار زيوريخ السويسري.