طائرة هندية تعود من منتصف الطريق إلى شيكاغو .. لسبب غريب جداً

حثت شركة طيران الهند المسافرين على "استخدام المراحيض فقط للأغراض المخصصة لها" بعد عودة رحلة متجهة من شيكاغو إلى دلهي بسبب انسداد ثمانية من المراحيض الاثني عشر.

وكانت رحلة طيران الهند AI126 قد أمضت حوالي خمس ساعات على انطلاق رحلتها من شيكاغو إلى دلهي يوم الأربعاء الماضي عندما تم اتخاذ القرار بالعودة إلى شيكاغو نتيجة لانسداد المراحيض الثمانية. وبمجرد هبوط الطائرة، اكتشف العمال أن الانسدادات كانت ناجمة عن أشياء تم وضعها في فوهات المرحاض بما في ذلك الأكياس البلاستيكية والخرق والملابس.

وقال متحدث باسم شركة طيران الهند في بيان قدمه لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إن شركة الطيران ترغب في "حث الركاب على استخدام المراحيض فقط للأغراض المخصصة لها".

وقال المتحدث إن رحلة شيكاغو كانت الأحدث في سلسلة من حوادث انسداد المراحيض على طائرات بوينج 777 التابعة للشركة. وقالوا إن الموظفين عالجوا في السابق انسداد المراحيض الناجم عن "البطانيات والملابس الداخلية والحفاضات، من بين النفايات الأخرى".

وتم توفير أماكن إقامة فندقية وخيارات طيران بديلة للركاب على متن رحلة شيكاغو-دلهي.