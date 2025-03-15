تعويض 67 ألف دولار بسبب خمس دقائق عمل إضافي

أمرت محكمة يابانية حكومة محلية بدفع أكثر من 10 ملايين ين (67 ألف دولار أميركي) كتعويض عن ساعات العمل الإضافية المدفوعة مسبقًا لأكثر من مئة موظف، بعد أن أمرتهم الإدارة بالوصول قبل الموعد بخمس دقائق كل يوم لحضور اجتماع.

وبدأت الحادثة في 26 فبراير 2021 عندما طُلب من 146 موظفًا حكوميًا في بلدة جينان بمحافظة جيفو في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، تسجيل الدخول في الساعة 8.25 صباحًا. وكان هذا قبل خمس دقائق من وقت بدء عملهم المعتاد.

وتم تنفيذ هذه السياسة من قبل عمدة البلدة السابق، هيديو كوجيما، الذي أمر الموظفين البالغ عددهم 146 بالامتثال اعتبارًا من 1 مارس 2021. وعلى الرغم من عدم تقديم سبب واضح للتغيير، كان كوجيما معروفًا بأسلوبه القاسي في الإدارة وسلوكه غير اللائق في مكان العمل.

فعلى سبيل المثال، كان يغضب من المرؤوسين، ويهددهم مرارًا وتكرارًا بالخفض التأديبي أو الفصل إذا لم يتبعوا الأوامر. وأنكر كوجيما الاتهامات لكنه استقال من منصبه في فبراير الماضي، مما أدى إلى إنهاء السياسة في مارس الماضي.

وتقدم الموظفون بشكوى إلى لجنة التجارة العادلة اليابانية في ديسمبر 2023، سعياً للمطالبة بأجر العمل الإضافي عن السنوات الثلاث الماضية.

وفي نوفمبر الماضي، حكمت اللجنة لصالح الموظفين وأمرت المدينة بتعويضهم بما يزيد عن 10.9 مليون ين. وفي 28 فبراير ، تم تقديم اقتراح ميزانية تكميلية إلى مجلس المدينة لمعالجة قضية التعويض، ولكن حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم دفع البدل بعد.

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منظمة دولية غير حكومية، فإن حوالي واحد من كل 10 عمال يابانيين يعمل أكثر من 80 ساعة عمل إضافي شهريًا.

ولاقى الخبر الذي أوردته شبكة All Nippon News Network، صدى بين مستخدمي الإنترنت اليابانيين، الذين سئموا من ثقافة العمل الإضافي في اليابان. وقال أحد المراقبين عبر الإنترنت: "في الشركة التي أعمل بها، هناك اجتماع إلزامي لمدة 10 دقائق خلال فترة الاستراحة في الظهيرة كل يوم. أعتقد أن هذا غير قانوني بشكل واضح. هل يجب أن نتحدث أيضًا إلى لجنة التجارة العادلة؟"

وقال آخر: "تريد بعض الشركات أن يعقد الموظفون اجتماعات صباحية، وينظفوا المكتب، وحتى يمارسوا التمارين قبل بدء العمل، لكن كل هذا يعتبر عملاً إضافيًا بموجب القانون".