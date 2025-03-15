«القرية العالمية».. تجارب تسوّق مثالية حتى السحور

تحتضن القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، مجموعة واسعة من تجارب التسوق الرمضانية الفريدة خلال الشهر الفضيل، حيث تتيح الوجهة لضيوفها فرصة استكشاف مجموعة حصرية من المنتجات الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، كجزء من تجاربها التي أطلقتها تحت شعار «عالم الروائع الرمضانية» وحملة #رمضان_في_دبي التي تُقام على مستوى الإمارة، لتقدم لهم أفضل تجربة تسوق تستمر حتى ساعات السحور.

وتُعد القرية العالمية الوجهة المثلى لتسوق مستلزمات رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث تضم 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة، يعرض كل منها مزيجاً من المنتجات التي تعكس أصالتها وحرفيّتها وتقاليدها، بما في ذلك الأزياء والديكورات والتذكارات المصنوعة يدوياً والبخور، وغيرها من أفضل المنتجات المختارة بعناية، والتي تتوافر مجموعة مختارة منها بخصومات وعروض حصرية. كما يمكن للضيوف الاطلاع على مجموعة من المستلزمات المنزلية الأساسية والمأكولات والمشروبات الرمضانية، ما يوفر لهم تجربة تسوق غامرة تحتفي بروح العطاء واللقاءات والجمعات العائلية في الشهر الفضيل.

وتتألق خلال الموسم الــ29 أجنحة الإمارات والسعودية والكويت واليمن ومصر وسورية والمغرب وباكستان وتركيا، إلى جانب الأجنحة الجديدة المخصصة للعراق والأردن، وسريلانكا وبنغلاديش لتضفي طابعاً مميزاً على تجربة التسوق الرمضانية. وتعزز أجنحة وزارة تنمية المجتمع «971 من المجتمع» وجناح «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» هذه التجربة، حيث تعرض باقة مختارة من المنتجات الخاصة برمضان وعيد الفطر، ما يجعلها وجهة لا تفوّت خلال الشهر الكريم.

وتفتح القرية العالمية أبوابها خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 5 مساءً إلى 1 صباحاً، بين أيام الأحد والأربعاء ومن الساعة 5 مساءً إلى 2 صباحاً بين أيام الخميس والسبت.

لوحة غنية بالتقاليد

يقدّم جناح الإمارات تجربة فريدة بما يزخر به من أنواع فاخرة من العطور والبخور والأزياء التقليدية الأنيقة، بما في ذلك الكندورة والعبايات والمخاوير والأوشحة والجلابيات المطرزة، إلى جانب أفضل أنواع التمور والشوكولاتة، ما يجعله وجهة مثالية لاختيار الهدايا أو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء عند زيارتهم للإفطار والسحور معهم.

ويحتضن جناح السعودية مجموعة من المنتجات الأصيلة، بدءاً من سجاجيد الصلاة والمسابح الفاخرة والتمور السعودية، وأجود أنواع القهوة العربية، كما يعكس الأجواء الروحانية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال منتجات تعبر عن جوهر الشهر الفضيل.

ويقدم جناح الكويت مجموعة من العطور العربية الأصيلة، إلى جانب إكسسوارات منزلية مصنوعة يدوياً تضفي لمسة من الأناقة على أي مناسبة. كما يضم الجناح تشكيلة من الأزياء التقليدية مثل الدرّاعات، ما يجعله وجهة مثالية للراغبين في إضفاء لمسة مميزة على إطلالاتهم في العيد.

ويأخذ جناح اليمن الضيوف في رحلة لاستكشاف روائع المطبخ والثقافة اليمنية، حيث يضم أفخر أنواع العسل والتوابل والزعفران، والمجوهرات الفضية المصنوعة يدوياً، لإضافة الأصالة والعراقة على موائد رمضان واحتفالات العيد. كما يبرز الجناح تراث اليمن الغني من خلال مكوناته الغذائية عالية الجودة، مثل اللومي المجفف والأعشاب العطرية المستخدمة في الطهي.

إبداعات شمال إفريقيا

يوفر جناح مصر لمحبي الديكورات المصنوعة يدوياً والمستلزمات الرمضانية مجموعة واسعة من المنتجات، حيث يزدان الجناح بالفوانيس النحاسية التقليدية والطاولات المزخرفة وصواني الزينة التي تضفي لمسة من الفخامة، فضلاً عن الأطباق المزينة بالخط العربي بتصاميمها المتقنة، التي تمنح أي منزل طابعاً فنياً يعكس روح الشهر الفضيل.

أما جناح المغرب، فيعرض تشكيلة رائعة من القفاطين المطرزة يدوياً والأحذية التقليدية المصممة بإتقان. كما يتيح للضيوف فرصة الحصول على منتجات زيت الأرجان الفاخرة، التي تشتهر بفوائدها التجميلية، ما يجعلها هدية مثالية في شهر رمضان المبارك أو إضافة مميزة لروتين العناية الشخصية.

تقاليد بلاد الشام

ويمكن للضيوف زيارة جناح سورية للاستمتاع بتشكيلة من أشهى المأكولات التقليدية التي تشمل أجود أنواع الفواكه المجففة والفستق الحلبي والبوظة بالفستق إلى جانب البقلاوة والبرازق. كما يضم الجناح مزيجاً غنياً من الشاي الفاخر والتوابل العطرية، ما ينقل النكهات السورية الأصيلة إلى ضيوف القرية العالمية. وتُعد هذه المنتجات إضافة مثالية لموائد رمضان واحتفالات العيد، حيث تعكس كرم الضيافة وروح الشهر الفضيل.

تقاليد آسيوية

يقدم جناح باكستان تشكيلة من الأزياء المميزة لرمضان والعيد، إلى جانب الأواني النحاسية المصممة بإتقان، والشالات الكشميرية المطرزة يدوياً، حيث يعكس كل منها براعة الحرف اليدوية الباكستانية الأصيلة.

في حين يبهر جناح تركيا الضيوف بتصاميم الخزف التقليدي المستوحاة من رمضان، إلى جانب الحلويات الشهيرة مثل البقلاوة والراحة والشكربره. كما يضم الجناح أعمال الخط العربي الفريدة وأطقم المائدة المزخرفة، ما يجعله محطة لا تفوّت للراغبين في إضافة لمسة من التميز إلى احتفالات رمضان والعيد.

أجنحة جديدة

تسجل أجنحة العراق والأردن وسريلانكا وبنغلاديش أول ظهور لها في الموسم الـ29، لتقدم مجموعة مميزة من المنتجات الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. وتضم هذه الأجنحة تشكيلة من أفخر المنتجات، بدءاً من المنسوجات المصنوعة يدوياً والتوابل، وصولاً إلى التحف الثقافية الفريدة والمأكولات التقليدية، ما يوفر للضيوف فرصة لاكتشاف بعض من أكثر المنتجات تميزاً خلال الشهر الفضيل والعيد.

«971 من المجتمع»

إضافة إلى الأجنحة الثقافية، يواصل جناح وزارة تنمية المجتمع «971 من المجتمع» وجناح «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» تسليط الضوء على روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة الإماراتية، حيث يعرضان مجموعة متنوعة من المنتجات الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، بدءاً من المشغولات اليدوية وصولاً إلى المأكولات التقليدية.

وتمثل هذه الأجنحة فرصة لدعم الحرفيين الإماراتيين والاحتفاء بإبداعهم، وتعكس التزام القرية العالمية خلال الموسم الـ29 بتعزيز روح المجتمع وتشجيع الابتكار وترسيخ الشراكات المستدامة مع الجهات الحكومية الرئيسة.

الاحتفال بعيد الأم

ستكون القرية العالمية الوجهة المثالية لتسوق الهدايا والمستلزمات الخاصة للاحتفاء بمناسبة عيد الأم الذي يصادف هذا العام شهر رمضان المبارك، حيث تقدم أجنحة القرية العالمية مجموعة متنوعة من الهدايا المميزة من المجوهرات المُصممة بحرفية عالية والمنتجات الفاخرة للعناية بالبشرة، والأوشحة والشالات وغيرها. كما يمكن للضيوف الحصول على تشكيلة من ديكورات الزينة المنزلية والحلويات الفاخرة والمنتجات الشخصية المخصصة التي تجعل من يوم الأم مناسبة خاصة وفريدة من نوعها.