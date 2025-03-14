الظروف المناخية تقفز بأسعار البن 40%

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم، أن أسعار البن العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها في سنوات عدة في عام 2024، بزيادة قدرها 38.8 في المائة عن متوسط ​​العام السابق، ويُعزى ذلك في الغالب إلى سوء الأحوال الجوية الذي أثر على الدول المنتجة الرئيسية.

ووفقاً لمذكرة صادرة عن «فاو» حول اتجاهات سوق البن العالمية، ونشرتها وسائل إعلام، ففي ديسمبر 2024، ارتفع سعر بن «أرابيكا»، وهو البن عالي الجودة والمفضَّل في سوق البن المحمص والمطحون، بنسبة 58 في المائة عن العام السابق عليه، بينما شهد سعر بن «روبوستا»، المستخدَم بشكل رئيسي في القهوة سريعة التحضير والمزج، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 70 في المائة بالقيمة الحقيقية. وهذا يُشير إلى تضييق فارق السعر بين النوعين لأول مرة منذ منتصف التسعينات.

وأفادت منظمة «فاو» بأن أسعار تصدير البن قد ترتفع أكثر في عام 2025 إذا شهدت مناطق زراعة البن الرئيسية انخفاضاً كبيراً في العرض.

وتشمل العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الأخير في الأسعار محدودية كميات التصدير من فيتنام، وانخفاض الإنتاج في إندونيسيا، وسوء الأحوال الجوية الذي أثر على إنتاج البن في البرازيل.

وفي فيتنام، تسبب الجفاف المطول في انخفاض إنتاج البن بنسبة 20 في المائة في موسم 2023 - 2024، مع انخفاض الصادرات بنسبة 10 في المائة للعام الثاني على التوالي. وبالمثل، في إندونيسيا، انخفض إنتاج البن في موسم 2023 - 2024 بنسبة 16.5 في المائة على أساس سنوي، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة في أبريل ومايو 2023 التي ألحقت الضرر بثمار البن؛ وانخفضت الصادرات بنسبة 23 في المائة.

وفي البرازيل، أدت ظروف الطقس الجاف والحار إلى تخفيضات متتالية في توقعات إنتاج الموسم الماضي، حيث تحوَّلت التقديرات الرسمية من زيادة متوقعة بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، إلى انخفاض بنسبة 1.6 في المائة.

ووُجد أيضاً أن ارتفاع تكاليف الشحن أحد العوامل المساهِمة في ارتفاع أسعار البن العالمية.

وتشير البيانات الأولية إلى أنه في ديسمبر 2024، تُرجِمت زيادة الأسعار العالمية إلى زيادة في أسعار القهوة بنسبة 6.6 في المائة في الولايات المتحدة، و3.75 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وقال مدير قسم الأسواق والتجارة في منظمة «فاو» بوبكر بن بلحسن: «من المفترض أن تُحفّز الأسعار المرتفعة على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير في قطاع البن، الذي يعتمد بشكل كبير على صغار المزارعين؛ لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، مُضيفاً أن تغير المناخ يؤثر على إنتاج البن على المدى الطويل.

وتدعم «فاو» كثيراً من الدول المنتجة للبن لمساعدة المزارعين على تبني تقنيات مقاوِمة لتغير المناخ تُسهم أيضاً في استعادة التنوع البيولوجي المفقود.

وتُسلّط «فاو» الضوء على أهمية شفافية السوق، وتُشجّع على التعاون بين جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة لدعم النمو المستدام في قطاع البن العالمي، وحماية سبل عيش ملايين صغار المنتجين حول العالم.

يذكر أن البرازيل وفيتنام تمثلان معاً نحو 50 في المائة من إنتاج البن العالمي. بينما يلعب صغار المزارعين دوراً حيوياً في صناعة البن، حيث يُمثلون 80 في المائة من إنتاج البن العالمي. وتُقدر قيمة تجارة البن الإجمالية بأكثر من 25 مليار دولار سنوياً، بينما تُحقق صناعة البن العالمية إيرادات سنوية تزيد على 200 مليار دولار.