مشروب يقاوم الخرف ... تعرف إلى فوائده

يحدث الخرف بسبب تلف الخلايا العصبية وروابطها في الدماغ أو فقدانها.

وتتوقف الأعراض على المنطقة المصابة من الدماغ، وتتباين آثاره من مريض لآخر.

وأشارت دراسة جديدة إلى وجود مشروب بسيط يمكنه تقليل خطر الإصابة بمرض الخرف بشكل ملحوظ.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فإن هذا المشروب هو الشاي الأخضر.

وقد وجدت الدراسة اليابانية أن كبار السن الذين يتناولون الشاي الأخضر بانتظام يعانون من تلف أقل في المادة البيضاء الدماغية، وهو مؤشر رئيسي على التدهور المعرفي والخرف.

وأجريت الدراسة على ما يقرب من 9 آلاف بالغ، طُلب منهم ملء استبيان حول عاداتهم في شرب القهوة والشاي وغيرها من المشروبات، واستخدم الباحثون مسوحات الدماغ لتحليل بياناتهم.

وفي حين لم يجد فريق الدراسة أي دليل على أن تناول القهوة قد يمنع التدهور المعرفي، فإن نتائجهم أظهرت أن شرب الشاي الأخضر، وخصوصاً ثلاثة أكواب أو أكثر يومياً، قد يساعد في الوقاية من الخرف.

وتتوافق هذه النتائج مع دراسات سابقة أظهرت التأثير الإيجابي لتناول الشاي الأخضر على العقل.

وأشارت دراسة تحليلية أجريت عام 2022 إلى أن كل كوب من الشاي الأخضر يتناوله الشخص يخفض خطر الإصابة بالخرف ​​بنسبة 6 في المائة.

تأثيرات الشاي الأخضر

كما كشفت دراسة حديثة أخرى عن أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يومياً يُقلل بشكل ملحوظ من خطر التدهور المعرفي، على الرغم من عدم ملاحظة التأثيرات نفسها بعد شرب أربعة أكواب أو أكثر.

ولعل هذا هو السبب في اعتبار الشاي الأخضر أحد أسباب قلة إصابة كبار السن في جزيرة إيكاريا اليونانية بالخرف أو انعدامها تماماً.

لكن فوائد هذا العلاج العشبي لا تقتصر على تعزيز صحة الدماغ.

فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات وواقية للخلايا، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية.

كما ارتبط تناول الشاي الأخضر بانتظام بتحسين صحة القلب، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2023 أن الأشخاص الذين تناولوا ما بين كوبين وأربعة أكواب من الشاي الأخضر يومياً انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 24 في المائة.