الأردنيون يشغلون المفتي في أول أسبوع من رمضان: هل وقع الطلاق ؟!

بلغ عدد الفتاوى التي أصدرتها دائرة الإفتاء العام في الأردن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 12370 فتوى، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الدائرة الدكتور احمد الحراسيس.

وأوضح الحراسيس أن الفتاوى توزعت بواقع 208 طلاق واقع، و575 طلاقاً غير واقع، و 896 مقابلات شخصية، و9097 فتوى على الهواتف، و15 سؤالاً مكتوباً، و 80 رسالة نصية، و1102 زيارة لموقع الدائرة، و307 أسئلة على الفيس بوك، و90 على برامج إذاعية.

ولفت إلى أن أبرز أسباب الطلاق والخلافات الزوجية في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل والتي تمثلت بالغضب والتسرع وعدم الصبر، والتدخل السلبي من الأقارب والخلافات حول المناسبات الاجتماعية، وغياب الوعي بالحقوق والواجبات لكل من الزوجين، فضلا عن أسباب تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، والإساءات المتبادلة من قبل الأزواج، والظروف المادية.

وأكد الحراسيس أن الإحصائية التي تم رصدها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان تعكس من خلال الأرقام حرص المجتمع الأردني على أمور دينه، وأن الدين هو المكون الأساس لثقافته وعاداته وتوجهاته، كما تعكس ثقة الناس بدائرة الإفتاء العام وما يصدر عنها من فتاوى.

الى ذلك، أشار الحراسيس الى أن عدد المشاهدات والإعجاب والمشاركة لبرامج الدائرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام خلال الأسبوع الأول من رمضان كان لافتا جدا هذا العام، إذ بلغ أكثر من 22 مليون مشاهدة و إعجاب ومشاركة ما يعكس اهتمام المشاهدين بما تقدمه دائرة الإفتاء العام من برامج متنوعه وجاذبه للمشاهدين .