ياسمين محمود خليل الحصري تستعرض مسيرة والدها

ضمن فعالياتها لشهر رمضان، استضافت الجامعة القاسمية محاضرة بعنوان «تجربة حياة»، قدّمتها الداعية ياسمين الحصري، إذ استعرضت خلالها مسيرة والدها، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رحمه الله، الذي ترك بصمة خالدة في خدمة القرآن الكريم ونشره.

وعبّرت ياسمين الحصري عن اعتزازها بوجودها في الجامعة القاسمية، وتطرّقت إلى مسيرة والدها الذي خدم القرآن الكريم، إذ سجله بصوته العذب برواية حفص عن عاصم، وروايات عدة، مشيرة إلى دوره في تصحيح المصاحف وحرصه على متابعة تدقيقها، فضلاً عن إسهاماته في توثيق علم القراءات وجهوده في تعزيز العمل التطوعي والخيري.