الترتيب العالمي للمدن ذات الهواء الأكثر تلوثاً.. الهند تهيمن

لاتزال المدن الهندية تحتل صدارة الترتيب العالمي لأكثر المدن تلوثاً بالجسيمات الدقيقة، رغم تحقيقها تحسناً في هذا المجال العام الماضي، وتضم طليعة هذه القائمة أيضاً مناطق باكستانية، وعاصمة تشاد، وفقاً لتقرير نشر أمس.

فمستويات الجسيمات الدقيقة «بي إم 2.5»، التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، وصلت في الهند إلى 50.6 ميكروغراماً لكل متر مكعب في المتوسط، وهو ما يزيد بـ10 أضعاف على المعدّل الذي توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوزه، بحسب تفاصيل التقرير الذي أعدّته بدعم من منظمة «غرينبيس» شركة «آي كيو إير» المصنّعة لمستشعر جودة هواء مستخدم على نطاق واسع.

وانخفض هذا المعدل بنسبة 7% عمّا كان عليه عام 2023، لكنّ 14 من المدن الـ20 الأكثر تلوثاً

في العالم بهذه الجسيمات الضارة بصحة الإنسان، هي مدن هندية.

وتُعد نجامينا التشادية (المركز السابع في الترتيب) ونيودلهي الهندية (المركز التاسع) العاصمتان الأكثر تلوثاً، متقدمتين على دكا وكينشاسا وإسلام آباد.

ومن بين البلدان التي تقدم بيانات كافية، تعد تشاد (الغائبة عن التقرير عام 2023) الأكثر تلوثاً في 2024 (91.8 ميكروغراماً في المتر المكعب في المتوسط).