مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة يعقد اجتماعه الأول لعام 2025

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تتضمن إطلاق برامج تنفيذية وجلسات حوارية ومبادرات جديدة وتقارير متخصصة في مجال تمكين المرأة.

وصرّحت منى المري بأن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال وتعزيز جودة حياتها، في إطار رؤية أشمل لترسيخ مكانة دبي عالمياً بين المدن الصديقة للمرأة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية المعنية في دبي ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم أشكال الدعم كافة للمرأة في مختلف المجالات.

شارك في الاجتماع كل من مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي نائب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة هالة بدري، وأعضاء مجلس الإدارة: مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خولة راشد المهيري، والرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، هدى عيسى بوحميد، والنائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة محمــود البستكي، والرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي.

وتشمل المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة المقبلة، تنظيم معرض رمضاني لدعم رائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي من 14 إلى 16 مارس الجاري، بمشاركة 32 رائدة أعمال من 15 جهة حكومية، يتم خلاله توفير التسهيلات والمقومات التي تمكّن رائدات الأعمال الموظفات من عرض منتجاتهن وخدماتهن وتسويقها.

وفي إطار رسالة المؤسسة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز مهاراتها في مجال ريادة الأعمال، ستركز الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة على هذا المجال، وتتحدث فيها نخبة من رائدات الأعمال الملهمات في تخصصات عدة.

وضمن مشاريع المؤسسة الهادفة إلى تعزيز جودة حياة المرأة، سيتم تنظيم محاضرات عدة وورش عمل توعوية ضمن برنامج الصحة النفسية في شهر أبريل المقبل، بعد نجاح البرنامج في دورته الأولى عام 2024، والتي شهدت تنظيم خمس ورش عمل منفصلة استفادت منها أكثر من 117 موظفة في 16 دائرة ومؤسسة حكومية، كما تم الانتهاء من تقرير «دبي مدينة صديقة للمرأة» ضمن مشروع متكامل يحمل الاسم نفسه، ويجري العمل على تنفيذه بالتعاون مع عدد من الشركاء الحكوميين المعنيين بتقديم الخدمات المتنوعة للمرأة، تحقيقاً للرؤية التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2023-2027، الرامية إلى جعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً للمدن الصديقة للمرأة.

«ارتقاء للقيادات النسائية»

في إطار استراتيجية عمل المؤسسة لبناء وتعزيز القدرات القيادية للمرأة الإماراتية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية، سيتم تنفيذ برنامج «ارتقاء للقيادات النسائية»، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة، بمشاركة عدد من موظفات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

منى المري:

• المبادرات تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال، في إطار رؤية أشمل لترسيخ مكانة دبي عالمياً بين المدن الصديقة للمرأة.

• بتوجيهات منال بنت محمد.. مبادرات جديدة لتعزيز جودة حياة المرأة، ودعمها في ريادة الأعمال، وتقديم أشكال الدعم كافة للمرأة في مختلف المجالات.