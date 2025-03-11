«رواق رمضان» يعود على أنغام بيت العود

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن عودة «رواق رمضان» في نسخته السابعة إلى منارة السعديات، مع برنامج حافل بالأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، من 15 إلى 25 الجاري، يومياً من التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً.

وخلال السنوات الماضية، رسّخ «رواق رمضان» مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المجتمعية، والملتقى المفضل للشباب والعائلات في أبوظبي، الذين يبحثون عن أمسيات رمضانية تحتفي بروح الشهر الفضيل وأجوائه الاجتماعية، وفي هذا العام ستتحول منارة السعديات إلى مجلس مُعاصر نابض بالحياة، يحتضن العائلات والشباب في موسم جديد حافل بالألعاب والبطولات، وتجارب الفنون التفاعلية، والعروض الحية، إلى جانب تشكيلة من خيارات الأطعمة والمشروبات.

وتنطلق فعالية «رواق رمضان» بافتتاحية موسيقية بحفل تقدمه أوركسترا وكورال بيت العود، تليها يومياً جلسات موسيقية حيّة على مسرح المجلس، بمشاركة طلاب وأساتذة بيت العود من أقسام العود، والقانون، والكمان، والتشيلو، والغناء، إضافة إلى ذلك سيتمكن الزوّار من خوض تجربة ألعاب، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، إذ يمكنهم للمرة ال

أولى تجربة لعبة Assassin’s Creed Shadows في يوم إطلاقها الرسمي في 20 الجاري، مع إتاحة اللعبة للتجربة حتى نهاية الفعالية.

وسيشهد «رواق رمضان» أيضاً عودة «ذا بينك مجلس» المساحة المخصصة للسيدات فقط، والذي يُقدم برنامجاً منوعاً يتضمن بازارات محلية، وورش عمل، وأنشطة، مثل الحناء وصناعة المجوهرات والخط العربي والألعاب.

كما تعود ليلة الكوميديا المميّزة في «رواق رمضان» في 22 الجاري، لتقدم للجمهور جرعة من الضحك والمرح مع كوميديين محليين جدد.

كما يضم «رواق رمضان» هذا العام باقة من التجارب الإبداعية بقيادة فنانين ومواهب محلية، إذ تُشارك المصممة الإماراتية هند الريس بعمل فني تفاعلي يُعيد ابتكار لعبة الكيرم الشهيرة بلمسة معاصرة تعكس تراثها ودورها في التجمعات العائلية.

ويُقدم المصور عبدالله المهيري مشروعه الفني «CONCEPT»، وهو استوديو تصوير فوتوغرافي تفاعلي لاستكشاف الثقافة والضوء.

وإضافة إلى ذلك، تُقدم مبادرة «رزق للفن»، وعلى مدار أسبوع في «رواق رمضان»، معرضاً واستوديو مفتوحاً يتيحان للزوّار التفاعل المباشر مع الفنانين: ميثاء العميرة، وإليزابيث دورازيو، وكارين روش، إلى جانب أعمال فنية لكل من عقيل أحمد، وكاميليا محبي، وشمسة المنصوري.

. 22 الجاري، ستقدم «ليلة الكوميديا» للجمهور جرعة من الضحك والمرح.