الألعاب والأفلام الصينية تفتح آفاقاً جديدة للسياحة الثقافية

أكد خبراء صينيون أن نجاح الإنتاجات الفنية الوطنية يعزز مكانة بلادهم مركزاً عالمياً للإبداع، ويدعم قطاع السياحة.

ونقلت صحيفة «الشعب اليومية»، عن خبراء على هامش الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أن النجاح العالمي الذي حققته لعبة «الأسطورة السوداء: ووكونغ»، وفيلم «نه تشا 2» يعكس القوة المتنامية للصين في الصناعات الثقافية، ويسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع الفني.

وأوضح وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، أن هذه النجاحات أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز تجارة الخدمات الثقافية الصينية، مشيراً إلى أن المواقع التراثية شهدت زيادة في أعداد السياح الدوليين.

من جانبه، أكد الباحث في المركز الصيني لأبحاث الفنون السينمائية، هوانغ فو يي تشوان، أن المزج بين التقنيات والقصص التراثية أسهم في جذب جمهور عالمي.