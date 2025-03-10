أمريكي حاول تهريب مخدرات في أمعائه فكادت تقتله

يخضع مواطن أمريكي حاليًا لمراقبة الشرطة في مستشفى في نيروبي بعد معاناته من مضاعفات شديدة في البطن نتيجة تناول حبيبات الكوكايين في محاولة لتهريبها إلى خارج البلاد.

وتم إدخال المشتبه به، الذي تم تحديده باسم جارود تايلر روبرتس، إلى المستشفى يوم الأحد 16 فبراير، بعد أن هرع به صديق إلى المستشفى عندما أظهر أعراض جرعة زائدة من المخدرات.

وأبلغ الأطباء في المنشأة لاحقًا محققي مكافحة المخدرات من مديرية التحقيقات الجنائية، الذين وصلوا ليشهدوا إجراء تنظير داخلي تم إجراؤه على روبرتس.

وقال موقع "سيتيزين ديجيتال " أنه تم استرداد ثلاث حبيبات من الكوكايين من مستقيمه، بوزن إجمالي 57.98 جرامًا. وقامت السلطات بمصادرة المخدرات وتوثيقها كدليل.

كما كشفت الفحوصات الطبية أيضًا عن وجود حبيبة أخرى عالقة في أمعائه الدقيقة، ويقدم الأطباء العلاج لاستخراجها بأمان.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن روبرتس كان يقيم في شقة مستأجرة في منطقة ويستلاندز بنيروبي وكان من المقرر أن يستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في الساعة 6 مساءً في اليوم الذي مرض فيه.

وصادر مسؤولو إنفاذ القانون وثائق سفره ووثائقه الشخصية. ومن المتوقع أن يواجه روبرتس، بمجرد تعافيه، اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.