«ديزيرت إكس» يعود إلى صحراء كاليفورنيا بأعمال عملاقة

افتتح، أول من أمس، مهرجان «ديزيرت إكس» للفن المعاصر، المعروف بأعماله الخارجية العملاقة في صحراء كاليفورنيا، ومنها مرايا معدنية، وكتل رخامية، وكوخ طيني مصنوع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وفي هذه الدورة، التي تقام حتى 11 مايو المقبل، تعرض الفنانة الفرنسية - الأميركية، سارة ميوهاس، عملاً يتألف من مرايا معدنية منحنية قليلاً لتعكس ضوء الشمس على جدار من الجص، يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، لإبراز عبارة «الحقيقة تصل من خلال الأشعة المائلة».

وتقول الفنانة لـ«وكالة فرانس برس» إن «الحقيقة مفهوم مهم في العالم راهناً.. وأحاول أن أصنع فنّاً لا يخدع الناس».

وعلى بعد نحو 10 كيلومترات، وضع الفنان المكسيكي، خوسيه دافيلا، كتلاً هائلة من الرخام تزن 16 طناً، مستخرجة من محجر في صحراء تشيهواهوان، في بلده الأصلي.

ويعيد العمل إلى الأذهان معالم أثرية صخرية مثل ستونهنج في المملكة المتحدة، ويحمل عنوان «الوجود معاً»، يأتي ذلك في سياق توتر تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك، منذ فوز دونالد ترامب، لاسيما مع فرض الرئيس الجمهوري رسوماً جمركية، وقال خوسيه دافيلا: «تذكرنا مثل هذه الصخور بأن بعض الأشياء موجودة لتبقى، بينما المضايقات تمر في النهاية».