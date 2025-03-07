اليابانيون النزيهون يسلمون 30 مليون دولار من المفقودات في عام

تتسم سمعة اليابان عموما بالنزاهة، وهو ما يعززه تقرير أصدرته شرطة منطقة العاصمة طوكيو حين أعلنت أن سكان طوكيو وحدهم سلموا مبلغًا قياسيًا قدره 4.49 مليار ين (30 مليون دولار أمريكي) من الأموال المفقودة إلى السلطات في عام 2024.

ووفقًا للشرطة، فإن المبلغ الإجمالي الذي تم تسليمه يمثل زيادة بنسبة 1.8 في المائة عن عام 2023. وتعتقد السلطات أن الارتفاع يرجع إلى خروج المزيد من الناس بعد انحسار جائحة فيروس كورونا وزيادة عدد السياح الأجانب إلى اليابان.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية Tokyo MX أن حوالي 3.23 مليار ين أعيدت إلى أصحابها الشرعيين بينما تم منح 570 مليون ين للأشخاص الذين سلموا الأموال.

وبموجب القانون، يُطلب من أي شخص يجد أموالاً مفقودة تسليمها للشرطة ولكنه قادر على المطالبة بمكافأة تتراوح بين 5 في المائة و20 في المائة إذا طالب بها المالك. وإذا لم يتم جمع النقود بعد ثلاثة أشهر، فإن المبلغ الإجمالي يذهب إلى الشخص الذي وجده. وإذا لم يطالب الشخص الذي وجده بالمال بعد شهرين إضافيين، فإنه يذهب إلى الحكومة المحلية، حيث استفادت طوكيو من ربح غير متوقع بلغ حوالي 600 مليون ين في العام الماضي.

وبالنسبة للغالبية العظمى من اليابانيين، فإن عدم تسليم الممتلكات المفقودة "أمر لا يمكن تصوره"، كما قال ماكوتو واتانابي، أستاذ الاتصالات والإعلام في جامعة هوكايدو بونكيو في إينيوا، هوكايدو.

وتابع في تصريح لموقع This Week in Asia: "بشكل عام، عندما يجد شخص ياباني شيئًا ليس له، فإنه يضع نفسه مكان الشخص الذي فقد تلك الأموال أو العنصر".

وقال: "نميل إلى تخيل مدى الإزعاج أو الفظاعة التي قد نشعر بها إذا فقدنا مبلغًا كبيرًا من المال، أو محفظة بها بطاقات ائتمان أو رخصة قيادة أو مستندات مهمة أخرى". "بالنسبة لمعظم الناس وأنا أوافق على أن هذا ليس كل شخص في اليابان، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإنهم يريدون المساعدة".

وقالت الشرطة إن أكبر مبلغ تم إعادته العام الماضي إلى مالك كان 11.6 مليون ين. ولم تقدم معلومات عن كيفية أو مكان فقدها. وفي المجموع، تم تسليم 4.4 مليون عنصر إلى شرطة طوكيو على مدار العام، بزيادة 7.7 في المائة وارتفاع قياسي آخر. وكانت المظلات من بين العناصر الأكثر شيوعًا التي تم تسليمها إلى مكاتب المفقودات والموجودة في محطات القطارات والحافلات في جميع أنحاء المدينة، مع اكتشافات شائعة أخرى بما في ذلك وثائق مثل رخص القيادة وتصاريح النقل والملابس والأحذية. ولم يتم الإعلان عن الأرقام على مستوى البلاد لعام 2024 بعد، لكن هيئة الإذاعة اليابانية NHK قالت إن إجمالي المبلغ الذي تم تسليمه في جميع أنحاء البلاد بلغ 22.8 مليار ين في عام 2023. وكانت سماعات الأذن اللاسلكية والمراوح المحمولة من بين العناصر الأكثر شيوعًا التي تم تسليمها إلى مكاتب المفقودات أو الشرطة، إلى جانب أكياس التسوق وأجهزة التبغ المسخن وشواحن البطاريات المحمولة.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن السلطات استقبلت 25500 حيوان ضائع على مدار ذلك العام، بما في ذلك 12700 كلب و4300 قطة، فضلاً عن الطيور والسلاحف .

وقال واتانابي إن الإلزام بأن تكون "مواطناً صالحاً" وتسلم شيئاً مفقوداً لم يتضاءل، وأضاف "أعتقد أنها فلسفة ثقافية. لدينا هذه الحاجة لمساعدة الآخرين في مجتمعنا، ولكن ربما أكثر من ذلك عندما تكون الأوقات عصيبة".