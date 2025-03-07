"المداح".. طلاسم سحرية تفتح باب الجدل في مصر

أثار مسلسل "المداح" في موسمه الخامس الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي، موجة من الجدل في مصر بسبب تناوله موضوعات تتعلق بالجن والسحر، واستخدامه لطلاسم سحرية ضمن أحداثه.

وقد حقق المسلسل منذ بداية عرض الموسم الأول منه في عام 2021، نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي بفضل فكرته غير التقليدية، لكنه، في الوقت نفسه، واجه الكثير من الانتقادات مع عرض كل موسم.

وقد انتشرت حالة من الرعب بين عدد من مشاهدي العمل بسبب الطلاسم والتعويذات المستخدمة في الموسم الخامس من المسلسل.

وأعرب المشاهدون عن تخوفهم من أن تكون هذه الطلاسم حقيقية وتتسبب في أي أذى لهم.

من جهتها حذرت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر، من خطورة عرض الطلاسم السحرية في الأعمال الفنية، مؤكدة أن مثل هذه العناصر قد تؤثر سلبا على المشاهدين، خاصة الشباب والأطفال الذين قد يقلدون ما يرونه على الشاشة.

وأشار الناقد الفني أحمد سعد الدين إلى أن بعض الطلاسم المستخدمة في المسلسل قد تكون مأخوذة من مصادر حقيقية، ما يزيد من احتمالية تقليدها من قبل البعض.

وأضاف سعد الدين أن المسلسل، رغم كونه عملا دراميا، قد يثير فضول المشاهدين لتجربة ما يرونه، ما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة. كما لفت إلى أن الرقابة الفنية قد لا تملك الخبرة الكافية للتمييز بين الطلاسم الحقيقية وتلك المرسومة بشكل درامي، ما يفتح الباب أمام المزيد من النقاش حول مدى مسؤولية صناع العمل في توضيح هذه الأمور.

وفي ظل هذه الانتقادات، أكد الفنان حمادة هلال الذي يقوم بدور "صابر المداح" بطل المسلسل، خلال حوار في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، أن الطلاسم المستخدمة في المسلسل هي جزء من العمل الفني، مشددا على أن الهدف منها هو تقديم محتوى تشويقي يلبي رغبة الجمهور في استكشاف المواضيع الغامضة.

وأفاد أن الرقابة قامت بمراجعة العمل قبل عرضه، وأن المسلسل لا يروج لأي ممارسات سحرية حقيقية.

جدير بالذكر أنه في الموسم الخامس يواصل "صابر المداح"، بعد عودته من الموت، حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة "بنات إبليس" كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وهو من إخراج أحمد سمير فرج. ومن بين أبرز أبطال العمل في هذا الموسم غادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي وخالد سرحان، وغيرهم.