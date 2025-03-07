مسلسل «معاوية».. انتقادات واسعة و«أخطاء فنية وتاريخية»

منذ الإعلان عن عرضه بعد ثلاث سنوات من التأجيل، أثار مسلسل «معاوية» عاصفة من الجدل وتصدّر «الترند» في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اعتراضات واسعة من مختصين في التاريخ، أكدوا أن العمل يقع في مغالطات تاريخية كثيرة، كما واجه العديد من الأزمات من أبرزها تحريم الأزهر الشريف مشاهدة العمل، وفق تقرير نشره موقع «المصري اليوم»، أشار فيه إلى أن موقف الأزهر، ممثلاً في هيئة كبار العلماء، تجاه تجسيد الصحابة واضح وثابت منذ سنوات، إذ سبق له رفض أعمال سابقة تناولت شخصيات تاريخية إسلامية مثل مسلسل «عمر بن الخطاب».

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري، أن الصحابة لا يجوز تجسيدهم بأي حال من الأحوال في الأعمال الدرامية، وفي السياق نفسه أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق منع بث المسلسل، مؤكدة، في بيان، أن «بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات، ما يهدد السلم المجتمعي، ويؤثر في النسيج الاجتماعي، خصوصاً خلال الشهر الفضيل»، لافتة إلى أنها أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة «إم بي سي العراق» بهذا الشأن، مطالبة إياها بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد.

أزمة أخرى أثارها غياب اسم المخرج طارق العريان من مقدمة العمل، ورداً عن هذه التساؤلات كشف المخرج، أحمد مدحت، الذي تولى إخراج المسلسل، في مداخلة هاتفية مع «العربية»، أن العريان طلب حذف اسمه من العمل بناء على شعوره بالاستياء بعد حذف بعض المشاهد خلال عمليات المراجعة، وهو ما قد يكون السبب الرئيس وراء طلبه.

انتقادات وأخطاء

ولاقى «معاوية» انتقادات واسعة لما تضمنه من أخطاء طالت الأزياء والتصميم، حيث ظهر الممثلون بملابس لا تناسب الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، مثل الخوذات التي تعود للعصر المملوكي، كما ظهرت في العمل منازل اكتست بعناصر معمارية لا تتناسب مع ذلك العصر.

نظرة مختلفة

من جانبه، ردّ مؤلف العمل، الكاتب الصحافي خالد صلاح، في منشور له بحسابه على «فيس بوك»، على الجدل الذي أثاره عرض المسلسل، قائلاً: «حين بدأنا هذا المشروع مع MBC Studios، لم تكن غايتنا أن نصوغ حكاية تُضاف إلى سجل الروايات المتضاربة، ولم يكن قصدنا أن ننتصر لرؤية على أخرى، أردنا أن نقترب من معاوية، ليس كخليفة، بل كإنسان»، وأضاف أن معاوية كان رجل التدبر الطويل والانتظار الصامت، من طفولته أدرك أن الانتصارات ليست كلها في ساحات القتال، وأن الحرب ليست دائماً حلاً، بل أحياناً تكون الحرب هي المصيدة التي يقع فيها المتعجلون، تعلم أن النصر الحقيقي هو أن تصمد حين يسقط الآخرون، وأن تدير المعركة بالعقل لا بالغضب، ولفت إلى أن المسلسل عن إنسان خاض صراعه الأول مع نفسه، ثم دارت به طاحونة الصراعات، مخيراً أو مجبراً، حتى نهاية العمر.

فريق عمل ضخم

يضم مسلسل «معاوية» فريق عمل يتألف من نحو 350 فرداً بين طاقم الممثلين وفريق الإنتاج، في حين يجسد شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان، الممثل السوري لجين إسماعيل، ويؤدي الممثل الأردني إياد نصار دور علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، بينما يقدّم السوري أيمن زيدان شخصية عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويجسد وائل شرف دور الصحابي عمرو بن العاص.

أما دور الصحابي أبو سفيان فيؤديه الممثل السوري فادي صبيح، وتجسد الممثلة التونسية سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة، كما تؤدي عائشة بن أحمد وجميلة الشيحة دورَي زوجتَي معاوية.

وشهد المسلسل العديد من الأزمات التي أجلت عرضه على مدار العامين الماضيين، أبرزها الخلاف بين شركة الإنتاج ومخرج العمل طارق العريان، حيث تولى الإخراج بعده أحمد مدحت، مع إجراء تعديلات على السيناريو.

. الانتقادات طالت الأزياء والتصميم، حيث ظهر الممثلون بملابس لا تناسب الحقبة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، مثل الخوذات التي تعود للعصر المملوكي.

. طارق العريان طلب حذف اسمه من العمل، لشعوره بالاستياء بعد حذف بعض المشاهد خلال المراجعة، وهو ما قد يكون السبب الرئيس وراء طلبه.