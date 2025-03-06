الجزائر: "ملكة جمال افريقيا" من الشهرة إلى السجن

بدأت السلطات الجزائرية تحقيقاتها مع وحيدة قروج، ملكة جمال التراث الأفريقي عام 2019، وملكة جمال شمال أفريقيا عام 2021، بتهم الضرب والاحتجاز.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن التحقيقات تشير إلى تورط قروج في احتجاز وتهديد وضرب مدير أعمالها، وأنها موقوفة في سجن القليعة، غربي العاصمة الجزائر، على خلفية تلك الاتهامات.

وبحسب ما ورد في التحريات، وقعت الحادثة في منطقة "أولاد فايت" يوم 24 شباط الماضي، حيث استدرجت قروج مدير أعمالها إلى منزلها بحجة تسليمه مبلغًا ماليًا، ثم احتجزته واعتدت عليه بالضرب بحضور عدد من أفراد عائلتها.

من جانبها، نفت قروج التهم الموجهة إليها، مؤكدة خلال التحقيقات أن تصرفها جاء نتيجة خلافات مالية وشخصية مع مدير أعمالها، الذي كان يشرف على حملاتها الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي . كما اتهمته بتشويه سمعتها والتحريض ضدها عبر تلك المنصات.

وبدأت وحيدة قروج مسيرتها في عمر الـ 16 سنة، وشاركت في العديد من مع مصممين بارزين في البلاد.